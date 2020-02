Hrvatica u Kini: Temperaturu nam mjere i na ulazu u zgradu

Na putu za Kinu je bilo sve okej, osim što me Qatar Airways prebacio na business class besplatno jer je bila manja gužva i rekli su da je tako sigurnije. Na letu nas je bilo 12. Gospođa iz Afrike, ja i Kinezi sa stranom putovnicom, rekla nam je Puljanka Nataša Ornella Herak, koja godinama živi i radi u kineskom gradu Guangzhou u blizini Hong Konga.

Dizajnerica je objasnila kako su na letu dobili anketu u kojoj su morali odgovoriti jesu li bili u Wuhanu i osjećaju li simptome virusa. Letjela je preko Dohe.

- Na aerodromu mjere temperaturu i imaju 'warn screen'. Provjere su bile na naplatnim kućicama u ulazu u Guangzhou, ali i na ulazu u zgradu. Zaštitar mi je mjerio temperaturu na ulasku u zgradu. Ustvari, svaki put kad sam izašla, provjerili su temperaturu, iako znaju da živim u toj zgradi već osam godina - govori Nataša.

I grad ne izgleda uobičajeno. Iako je kineska nova godina, vrijeme kada svi odlaze i trgovine ne rade, prošla, Guangzhou je i dalje prazan.

- Sve je jako jako tiho. Recimo, u mojoj ulici je sve zatvoreno osim tri marketa za hranu i jednog 7/11 marketa. Apoteke normalno rade - priča i dodaje kako je nabavila masku i rukavice bez kojih ne izlazi. Rekla je da joj nije svejedno, ali ipak ne bi izašla bez opreme. Na liftovima su zalijepljene zaštite.

Ispričala je kako je izašla kupiti hranu drugi kvart pa su joj na ulazu mjerili temperaturu pri ulasku u trgovinu.

- Pored je shopping centar koji je zatvoren, a to se nikad nije dogodio. Uvijek je radio. Čak je i Ikea zatvorena - otkriva Puljanka s kineskom adresom.

Trenutno mnogima traje godišnji odmor, a i škole su zatvorene do 17. veljače pa je to razlog zbog kojeg uopće nema ljudi na cesti. Oni kojima je godišnji trajao do ovog tjedna, produžen je zbog stanja u zemlji. Na poslu su joj rekli kako ne dolazi do 20. veljače u ured, nego da se radi od kuće. Kaže kako se na društvenim mrežama dijele neistine poput toga da nema hrane i vode. Barem u Guangzhou.

- Najnormalnije ima hrane, vode i svih potrebnih namirnica. Jedino su ulice puste i ima mnogo mjera opreza - priča Herak koja je u Kinu odselila 2006. godine, a danas tamo radi kao generalna menadžerica i voditeljica dizajnerskog tima u tvrtki Stylish Shoes.

Javila nam se sljedeći dan i dodala kako se situacija već stabilizirala, ali da se vidi da su ljudi oprezniji nego inače. I dalje ih je manje na cesti.

- Od restorana rade neki, na primjer lanci brze prehrane. Sada rade i supermarketi i ima jako puno hrane. Otvoreni su i kafići - kaže.

