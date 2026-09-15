Hrvatima omiljena trgovina zatvara čak 150 poslovnica

Njemački tekstilni div KiK, poznat po izuzetno niskim cijenama i širokoj rasprostranjenosti, najavio je značajno smanjenje svoje prodajne mreže. Kompanija, koja je popularna i među hrvatskim kupcima, planira tijekom ove godine u Njemačkoj zatvoriti čak 150 poslovnica, dok će istovremeno otvoriti samo petnaest novih. Ovaj potez dio je šire europske strategije restrukturiranja koja uključuje zatvaranje ukupno 300 trgovina uz 75 novih otvaranja, što je izazvalo nesigurnost među zaposlenicima i kupcima diljem kontinenta. Iz uprave poručuju kako nije riječ o poslovnom neuspjehu, već o nužnoj optimizaciji nakon godina preagresivnog širenja.

Optimizacija kao ispravljanje stare strategije

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Iako vijest o zatvaranju velikog broja trgovina obično upućuje na financijske probleme, iz KiK-a tvrde da je situacija drugačija. Glavni razlog zaokreta leži u ispravljanju prethodne ekspanzivne strategije, koju je financijski direktor Christian Kümmel otvoreno kritizirao. Kompanija je, prema njegovim riječima, godinama otvarala nove trgovine preblizu jedna drugoj, ponekad na udaljenosti manjoj od jednog kilometra, vođena formulom koja se nije pokazala održivom.

​- Formula ‘Otvorimo pet novih poslovnica i imamo pet puta više kupaca’ nije savršeno funkcionirala. Prebrzo smo se proširili. Smanjujemo obim poslovanja - priznao je Kümmel.

Cilj nove strategije, kako navode, jest "dosljedno i planski optimizirati portfelj kako bi se osigurala profitabilnost" i fokusirati se na zdravu jezgru najuspješnijih lokacija. Unatoč smanjenju, Njemačka će s više od 2200 preostalih poslovnica i dalje ostati ključno tržište za tvrtku osnovanu 1994. godine, čiji naziv KiK predstavlja skraćenicu za "Kunde ist König" (Kupac je kralj).

Pojačan pritisak konkurencije i oprezni kupci

Odluka o zatvaranju neprofitabilnih lokacija donesena je u kontekstu značajno promijenjenih uvjeta na tržištu maloprodaje. Iz tvrtke kao ključne izazove navode "promijenjenu dinamiku tržišnog natjecanja, dugotrajnu inflaciju, osjetno suzdržanije ponašanje kupaca te povremeno poremećene lance opskrbe". Ovi faktori stavljaju pod pritisak cijelu industriju, a KiK nije iznimka.

Konkurentski pritisak dolazi s dvije strane. S jedne strane su tradicionalni diskontni lanci poput Woolwortha, NKD-a i Actiona, koji se bore za istu skupinu potrošača. S druge, sve veći izazov predstavljaju azijske online platforme poput Sheina i Temua, koje agresivnim cijenama i marketingom privlače mlađe generacije. U takvom okruženju, gdje su kupci postali iznimno osjetljivi na cijene i spremni brzo promijeniti brend kojem su vjerni, model poslovanja s fizičkom trgovinom u svakom kvartu postaje sve teže održiv.

Zatvaranja se objavljuju na kapaljku

Ono što stvara dodatnu neizvjesnost jest činjenica da KiK nije objavio cjelovit popis trgovina koje se zatvaraju. Informacije dolaze postupno, uglavnom putem lokalnih medija i objava na društvenim mrežama, ostavljajući zaposlenike i kupce u neznanju. Tako su mediji izvijestili o zatvaranju poslovnica u München-Aubingu, Potsdamu, Hammu, Bad Windsheimu i nizu drugih manjih mjesta diljem Njemačke. U nekim trgovinama već su osvanuli natpisi "Velika rasprodaja zbog zatvaranja", dok je drugima najavljen prestanak rada do kraja rujna, listopada ili studenog.

Glasnogovornici tvrtke na upite medija uglavnom odgovaraju općenitim izjavama o optimizaciji mreže, odbijajući komentirati pojedinačne lokacije. Takav pristup, iako možda poslovno opravdan, pridonosi atmosferi nesigurnosti u lokalnim zajednicama gdje KiK često predstavlja važno mjesto za kupovinu pristupačne odjeće i kućanskih potrepština.

Što će biti sa zaposlenicima?

Usred vijesti o zatvaranju, uprava kompanije nastoji umiriti strahove od masovnih otpuštanja. Iz KiK-a su jasno poručili kako otpuštanja nisu planirana.

- Zaposlenici u našim poslovnicama ne moraju se brinuti za svoj posao. Zbog naše guste mreže poslovnica i snažne prisutnosti na terenu, u pravilu možemo ponuditi mogućnosti za daljnje zapošljavanje - stoji u priopćenju tvrtke.

Plan je da se radnicima iz zatvorenih trgovina ponudi premještaj na druge lokacije. Hoće li to u praksi biti izvedivo za sve od preko 32.000 zaposlenika diljem Europe, tek će se vidjeti. U međuvremenu, KiK u Hrvatskoj, gdje posluje od 2011. godine s više od 80 trgovina, nije potvrdio konkretne planove o zatvaranju, navodeći tek da "neprestano provjeravaju svoj portfelj poslovnica s ciljem održivog i profitabilnog poslovanja".

