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SVJETSKA PRIZNANJA

Hrvatska ima novog dobitnika Michelinove zvijezde - ovi su restorani oduševili kritičare

Piše Goran Ivanović,
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Hrvatska ima novog dobitnika Michelinove zvijezde - ovi su restorani oduševili kritičare
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Foto: PR Valmar

Novo izdanje MICHELIN vodiča za 2026. donijelo je priznanja restoranima u Poreču u sklopu tvrtke Valamar, uključujući jednu MICHELIN zvjezdicu i dvije preporuke, čime se potvrđuje rast i kvaliteta lokalne gourmet ponude

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Novo izdanje MICHELIN vodiča za 2026. donijelo je značajna priznanja porečkoj gastronomskoj sceni, gdje su se istaknula tri restorana u sklopu Valamara. Restoran Harry’s Piccolo Poreč osvojio je svoju prvu MICHELIN zvjezdicu, dok su Spinnaker i JAZ by Ana Roš uvršteni među preporučene restorane prestižnog vodiča.

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specijal špilje restorani u hrvatskoj

U fokusu ovogodišnjih priznanja nalaze se različiti gourmet koncepti koji, iako konceptualno raznoliki, dijele naglasak na kvaliteti, sezonalnosti i suvremenom pristupu gastronomiji. Time se dodatno potvrđuje kontinuirano ulaganje tvrtke Valamar u razvoj ugostiteljske ponude i suradnju s domaćim i međunarodnim kulinarskim imenima.

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Najveće priznanje stiglo je za restoran Harry’s Piccolo Poreč, smješten u Pical Resortu. Projekt je razvijen u suradnji s chefovima Matteo Metullio i Davide De Pra, čiji istoimeni restoran u Trstu nosi dvije MICHELIN zvjezdice. Operativno ga u Poreču vodi chef Goran Hrastovčak. Koncept spaja utjecaje hrvatske, talijanske i slovenske kuhinje, uz naglasak na lokalne namirnice i suvremenu tehniku.

Foto: PR Valmar

- Ponosni smo na činjenicu da je Harry’s Piccolo Poreč dobio MICHELIN zvjezdicu tako brzo nakon otvaranja. Ovo je rezultat predanog rada cijelog tima u Poreču, poručili su Metullio i De Pra.

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MICHELIN preporuku ove je godine dobio i restoran JAZ by Ana Roš, smješten u sklopu Jadran Heritage Hotela na porečkoj rivi. Koncept potpisuje slovenska chefica Ana Roš, poznata po suvremenom pristupu visokoj kuhinji, s naglaskom na sezonalnost i opušteniji format fine dininga.

Foto: PR Valmar

JAZ je zamišljen kao pristupačniji, ali i dalje visokokvalitetan gastronomski koncept koji odražava moj kulinarski pristup, istaknula je Roš.

Preporuku je zadržao i restoran Spinnaker, pod vodstvom chefa Marka Turkovića, koji se fokusira na modernu interpretaciju jela od ribe i morskih plodova, uz snažan naglasak na sezonske sastojke.

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Iz Valamara poručuju kako su priznanja potvrda strateškog razvoja gastronomije u Poreču. Direktor sektora hrane i pića Dario Kinkela naglasio je da ovakvi rezultati proizlaze iz dugoročnog ulaganja i suradnje s vrhunskim chefovima.

Prema MICHELIN vodiču, ovogodišnja priznanja dodatno učvršćuju poziciju Poreča na gastronomskoj karti Hrvatske, uz sve izraženiju prepoznatljivost u segmentu visoke kuhinje.

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