11 zanimljivih činjenica o Hrvatskoj

Osim što ima otok na otoku (Mljetu), jedan od najmanjih gradića na svijetu i domovina je brojnih izumitelja i pasa Dalmatinaca, ljudi su ljubazni i sve se može riješiti osmijehom, tvrdi autorica

<p>Kad neki stranac čuje ime Hrvatske, često prvo zamišlja lijepe plaže sa zlatnim pijeskom, čisto plavo more i uživanje u surfanju, no to nije potpuni popis detalja kojima Hrvatska može iznenaditi, ističu na portalu <a href="https://brightside.me/wonder-places/11-unexpected-facts-about-croatia-that-will-make-you-fall-in-love-with-this-country-798702/">Bright Side</a>, na kojem je objavljen tekst o 11 iznenađujućih činjenica o Hrvatskoj. Nakon što se udala za Hrvata i nekoliko godina proživjela ovdje, autorica je odlučila napisati priču o tome što ju je sve fasciniralo u našoj zemlji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Veliki pritisak na laboratorije za testiranje na korona virus</p><p>Pa, evo što je hrvatskoj nevjesti 'zapelo za oko' i zbog čega misli da bismo mogli biti interesantni drugima: </p><h2>1. U Hrvatskoj postoji otok na otoku</h2><p>U Hrvatskoj postoji više od 1000 otoka i otočića, ali samo manji broj, oko 47 njih, su naseljeni. Otok Mljet se izdvaja po jednoj posebnosti: na tom otoku postoji - otočić. Na zapadnom dijelu otoka nalazi se nacionalni park, u sredini se nalaze 2 jezera sa slanom vodom, a u jednome od njih - Velikom jezeru - nalazi se antički samostan iz 12. stoljeća. Izgrađen je na malenom komadu zemlje, Otoku Svete Marije, koji se naziva 'otokom na otoku'. </p><h2>2. Ima jedan od najmanjih gradova na svijetu</h2><p>To je istarski gradić Hum. Postoji legenda koja kaže da su Hum sagradili divovi, jednostavnim nabijanjem kamenih gromada jednu na drugu. Grad doista izgleda poput kamenog bloka, a najviši vrh nalazi se na 812 metara nadmorske visine. Nalazi se na vrhu brda između gradova Roča i Buzeta. Pripadao je Rimu, Veneciji, Austriji, Francuskoj i Italiji u različitim vremenskim periodima.</p><p>Prema popisu stanovništva iz 2011., gradić je imao samo 30-ak stanovnika, po čemu je jedan od najmanjih. gradića na svijetu. U Humu postoje samo 3 reda kuća i 2 ulice. Cijelim gradom možete prošetati za 30-ak minuta, no mnogi zbog tišine i atmosfere požele ostati danima. </p><h2>3. Ovdje su snimljene neke epizode 'Igre prijestolja'</h2><p>Nekoliko scena za TV seriju Game of Thrones snimljeno je u Hrvatskoj. Slijetanje Kralja i glavno željezno prijestolje bilo je smješteno u Dubrovniku. Također, bitka kod Blackwatera snimljena je nedaleko od zapadnih zidina grada. U Arboretumu Trsteno bila je smještena Crvena kula koja pripada Tirelima, a urotnike iz Meereena Majka Zmajeva kaznila je u splitskoj tvrđavi Klis.</p><h2>4. Hrvatski tartuf ušao je u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda</h2><p>U hrvatskim šumama raste puno tartufa. Bijeli tartufi smatraju se najskupljima i najelitnijima. Bijeli tartuf težak 28,66 kilograma pronađen je u Istri 1999. i ubrzo je uvršten u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kao najveći tartuf na svijetu. U međuvremenu je, međutim, ovaj rekord oboren. </p><p>Svatko tko je probao pravi bijeli tartuf upoznat je s njegovom složenom aromom koja uključuje miris trulog sira, acetilena, čarapa, češnjaka i još mnogo toga. Nije iznenađujuće što su ljudi nekada ove gljive smatrali ludima i bježali od njih začepljenog nosa. </p><h2>5. Djeca se obavezno školuju 8, često i 12 godina</h2><p>Hrvatski obrazovni sustav sastoji se od 8 godina obveznog obrazovanja. Prve 4 godine djeca uče s jednim učiteljem, sljedeće 4 godine dobivaju predmetne učitelje. Nakon osnovne škole mogu nastaviti sa srednjoškolskim obrazovanjem, koje traje još 3 (strukovno) ili četiri godine. Naravno, mladi koji to žele mogu i na fakultet. </p><h2>6. Ovo je domovina kravate i napravili su najdulju kravatu na svijetu</h2><p>Hrvatska je domovina kravate. Hrvati su tradicionalno nosili marame, što je u vrijeme Louisa XIV u Francuskoj postao znak luksuza i stila. Hrvatska je 18. listopada 2003. godine, na međunarodni Dan kravate, ukrasila 50 spomenika u središtu grada Pule crvenim maramama te jednom dugačkom, vezanom oko amfiteatra.</p><p>Za stvaranje ovog umjetničkog djela korišteno je 120 kilometara konca, gotovo 1000 kilograma tkanine i utrošeno je više od 300 sati šivanja. Najizazovniji dio bio je vezanje čvora, koji je bio vezan u zraku, a onda je stotinjak djece pomoglo rastegnuti kravatu sve do pulskog šetališta.</p><h2>7. U Hrvatskoj postoji egipatska sfinga</h2><p>Sfinga se u Hrvatskoj pojavila tijekom vladavine rimskog cara Dioklecijana. Podanici su toliko poštovali vladara da su čak mislili da je on božanskog porijekla, poput faraona. Kako bi se zacrtala ova sličnost, u Splitu je ugrađen sfinga izrađena od crnog granita dovedena izravno iz Egipta.</p><h2>8. Hrvatska je domovina pasa dalmatinera</h2><p>Hrvatska je domovina pasa dalmatinera, koji su dobili ime po Dalmaciji. Isprva su se koristili za lov i kao pastiri, a onda su postali pratitelji putnika. Danas je malo ljudi koji mogu odoljeti ovim šarmantnim pjegavim ljepotanima. Zanimljivo je da se psi ove pasmine rađaju potpuno bijeli, tek kasnije dobivaju točke po cijelom tijelu, pa čak i u ustima.</p><p>No, Hrvati ne vole samo dalmatinere, ovdje općenito vole pse, pa tako postoje i mnoge plaže za ljubimce. </p><h2>9. Svatko u Hrvatskoj može naći nešto što mu odgovara</h2><p>Neki Hrvatsku smatraju zemljom sa savršenom klimom, u kojoj žive samo sretni ljudi. Drugi su očarani gostoljubivošću i iskrenošću građana, te činjenicom da se oko svega možete dogovoriti uz osmijeh i samo nekoliko hrvatskih riječi. Mnogi su se uvjerili u to da se ovdje samo uz osmijeh i iskrenu ispriku može nagovoriti policajca da vam ne napiše kaznu, što bi bilo nemoguće u mnogim zemljama, ističe autorica teksta. </p><h2>10. Hrvatska je zemlja velikih izuma</h2><p>Hrvatski izumitelji došli su do mnogih svjetski poznatih otkrića koja su promijenila svijet. Početkom 17. stoljeća hrvatski znanstvenik Faust Vrančić konstruirao je padobran koristeći grube skice Leonarda da Vincija. Godine 1856. ovdje je rođen Nikola Tesla, pionir na području elektro i radiotehnike. Početkom 1860-ih, časnik austrougarske mornarice, rođen u Rijeci, Ivan Vukić, izumio je i sagradio torpedo. Njegov je izum poslužio kao osnova za stvaranje modernih torpeda.</p><h2>11. Hrvati se od zime opraštaju karnevalima</h2><p>Tradicionalno, Hrvati ispraćaju zimu veselim svečanostima, koncertima, nastupima i - karnevalskim povorkama. Završni događaj blagdana je paljenje Pusta - karnevalske lutke. Gradovi poznati po zanimljivim karnevalima su Rijeka i Samobor. Tijekom samoborskog festivala sudionici parodiraju političare i društvenu situaciju, dok riječki karneval predstavlja slavlje proljeća. </p>