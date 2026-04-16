Hrvatska povijesna elektrana trebala je postati luksuzni hotel

Njemački investitor odustao je od planirane gradnje hotela na Skradinskom buku, na lokaciji prve hrvatske hidrocentrale izmjenične struje Krka, čime je zaustavljen jedan od ambicioznijih turističkih projekata na području Nacionalnog parka Krka, piše u rubrici Spomenar na portalu Šibenik News. Vijest je objavljena sredinom travnja davne 1930. godine. Njemačka je hotelijerska tvrtka prethodno od tvrtke Šupuk i sin, koju su vodili potomci Ante viteza Šupuka, dobila suglasnost za partnersku investiciju i ustupak objekta stare hidroelektrane Krka. Ta povijesna elektrana, koja je radila od 1895. do 1914. godine, trebala je biti prenamijenjena u hotelski kompleks, čime bi se spojili industrijska baština i suvremeni turizam.