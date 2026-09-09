Hrvatska tvrtka se širi: Pčele u Ukrajini više neće biti 'gladne'

Ukrajinski partner stigao je u Sisak zbog službenog preuzimanja stroja koji će se koristiti u novom proizvodnom pogonu. Buduća tvornica trebala bi osiguravati hranu za veliko i zahtjevno ukrajinsko tržište.

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Agro Simpa osnovana je 1996. godine, a danas zapošljava 45 djelatnika. Poslovanje tvrtke temelji se na dvije glavne djelatnosti – trgovini poljoprivrednim proizvodima te proizvodnji hrane za pčele.

Poljoprivredne proizvode prodaju kroz mrežu od 14 trgovina na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Kada je riječ o pčelarstvu, među ključnim proizvodima tvrtke su pogače i sirupi za pčele.

Svoje proizvode izvoze u više od 20 zemalja Europske unije, kao i u SAD, Kanadu i Australiju, a kontinuirano ulažu i u razvoj novih proizvoda namijenjenih suvremenom pčelarstvu.

Foto: Jurica Galoic

Pogon kapaciteta 2000 tona godišnje

Novi proizvodni pogon u Odesi planiran je za godišnji kapacitet od 2000 tona hrane za pčele. U sklopu suradnje Agro Simpa osiguravat će znanje, tehnologiju i recepture, kao i proteinske dodatke i suplemente razvijene tijekom višegodišnjeg rada.

Ti se dodaci koriste i u prevenciji pojedinih bolesti pčela te će biti sastavni dio konačnog proizvoda.

Ukrajinski VRM AHRO bit će zadužen za lokalnu proizvodnju i distribuciju proizvoda na tamošnjem tržištu. Dvije tvrtke planiraju surađivati i na razvoju novih proizvoda te međusobnoj razmjeni iskustava stečenih na različitim tržištima.

Ukrajina ima oko 2,3 milijuna pčelinjih zajednica

Ukrajina je jedna od najvećih pčelarskih zemalja u Europi, s oko 2,3 milijuna pčelinjih zajednica i približno 187.000 pčelara.

Zbog dugih i hladnih zima, ali i sve izraženijih sušnih razdoblja tijekom ljeta, postoji potreba za prihranom pčela tijekom gotovo cijelog pčelarskog ciklusa. To uključuje energetsku hranu potrebnu za prezimljavanje i razdoblja bez paše te proteinsku hranu važnu za razvoj pčelinjih zajednica.

Foto: Jurica Galoic

Direktor Agro Simpe Saša Simić ističe kako proizvodnja izravno u Ukrajini donosi niz prednosti.

Prednosti organiziranja proizvodnje izravno u Ukrajini su značajno niže cijene ključne sirovine, odnosno šećera, kao i niža cijena radne snage i logistike u odnosu na uvoz gotovih proizvoda iz Hrvatske. Kvaliteta proizvodnje ostaje pod kontrolom Agro Simpe, dok VRM AHRO, kao već prepoznata tvrtka u ukrajinskom pčelarstvu, organizira proizvodnju i distribuciju - kaže Simić.

Ulaganje nastavljaju unatoč ratu

Projekt se nastavlja unatoč okolnostima izazvanima ratom koji u Ukrajini traje već četiri godine.

U Agro Simpi smatraju da gospodarstvo treba nastaviti funkcionirati te da je svakom novom projektu i proizvodu potrebno određeno vrijeme kako bi se pozicionirao na tržištu.

Plan je da nakon završetka rata tvrtke već imaju uhodanu proizvodnju, prepoznat proizvod i lokalnog partnera koji dobro poznaje potrebe ukrajinskog tržišta, ali i mogućnost brzog povećanja proizvodnih kapaciteta.

Planiraju i zajednički brend

Za Agro Simpu projekt predstavlja priliku za razvoj zajedničkog brenda na ukrajinskom tržištu, povećanje ukupnih proizvodnih kapaciteta kroz isporuku sirovina te nastavak internacionalizacije poslovanja.

Za VRM AHRO suradnja donosi strateškog partnera u proizvodnji hrane za pčele te podršku u samoj proizvodnji i optimizaciji proizvoda.

Obje tvrtke očekuju da će intenzivna razmjena iskustava te zajednički razvoj novih proizvoda i inovacija pridonijeti daljnjem razvoju i širenju poslovanja na ukrajinskom tržištu.