Bojanje, tucanje i razmjenjivanje jaja dio je tradicijskih običaja za Uskrs, a za pisanicu je važno izabrati najveća i najljepša jaja. Zato treba dobro čitati oznake na pakiranjima jer oznaka S znači da su jaja najmanja i da imaju najviše 53 grama. No najviše se prodaju jaja oznake M (53-63 g.) i L(63-73 g.).

A postoje i oznake koje govore u kakvom su uzgoju kokoši i to su oznake 0, 1, 2 i 3. Ona s oznakom "0" vrlo su rijetka i to su bio jaja. Njih je vrlo skupo proizvoditi jer proizvođači moraju poštivati mnoga pravila uzgoja peradi i jaja.

- Oznaka "1" je nešto prisutnija, ali i dalje rijetka. Kada vidite tu oznaku, riječ je o slobodnom uzgoju. Najčešće se na policama mogu pronaći oznake "2" ili "3". U prvom slučaju riječ je o podnom uzgoju gdje koke slobodno šeću. Oznaka "3" je kavezni uzgoj. Pozitivan trend koji sve više vidimo je prelazak uzgoja iz kaveza u podni uzgoj – rekao nam je Marko Nuić, član udruge Jaja hrvatskih farmi.

Ovaj trend osjeti se zbog sve većeg protivljenja kaveznom uzgoju u kojem kokoši imaju uzak prostor u kojem nema mjesta za kretanje.

Kod podnog uzgoja, kokoši slobodno šeću što je potaknulo mnoge da se prebace upravo na takav način uzgoja. Svaka kokoš na pašnjaku mora imati najmanje četiri metra kvadratnih prostora za slobodno kretanje. Ove godine je čak objavljen i nacrt natječaja kojim se planira sufinanciranje prelaska s kaveznog na alternativni uzgoj kokoši nesilica. Visina te potpore se kreće od 5000 do 1,000.000 eura i cilj joj je poticanje napuštanja kaveznog uzgoja peradi.



Zanimljivo je i kako u Hrvatskoj možemo pronaći smeđa jaja, a u filmovima često vidimo čista bijela.

Boja ljuske ovisi o pasmini kokoši prvenstveno, a manjim dijelom o prehrani.

- Postoje pasmine kokoši koje liježu samo bijela jaja. Kod nas su takve rijetke ali ih se može pronaći u ostalim europskim zemljama. Tako sam i ja kupovao samo bijela jaja dok sam bio u Njemačkoj. U okusu nema razlike – dodao je Marko.

Rijetka, ali sve više ima Omega-3 jaja

Zanimljiva vrsta jaja koja se vrlo rijetko u Hrvatskoj proizvodi su i Omega-3 jaja. Njih su u Marijančanki, obrtu u Marijancima nedaleko Osijeka, počeli proizvoditi 2007. godine. Njihov put do proizvodnje Omega-3 jaja nije bio lak. Prije masovne proizvodnje morali su voditi dugotrajne pokuse u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i tadašnjom rektoricom Gordanom Kralik. Dvije godine su radili na razvoju proizvodnje.

Omega-3 jaja za bolji vid, pamćenje, krvožilni sustav...

Omega-3 masti sadrže mnogo dobrih stvari koje utječu na poboljšanje zdravlja ljudi. Vid, pamćenje, krvožilni sustav i mnoge druge stvari. Ona štite ljudski organizam od napada ili razvoja mnogih bolesti – rekao nam je tehnolog Marijančanke, Krunoslav Jurišić.



Omega-3 jaja nastaju tako da se kokoši hrane hranom koja je slična kao i kod običnih nesilica, no u nju je dodano krmiva koje je bogato Omega-3 masnim kiselinama. Riječ je o mnogim uljima, no Krunoslav nam kaže kako ne može otkriti sve sastojke jer su oni njihova mala poslovna tajna.

- Obična jaja sadrže vrlo malo ili gotovo nimalo Omega-3 masnih kiselina. S obzirom na to da je fast food današnji trend prehrane, u takvoj hrani nema Omega-3 masnih kiselina, a i žitarice ih sadrže sve manje. Zato je bitno kroz ishranu u organizam unijeti što više Omega-3 masnih kiselina sa zdravim proizvodima – dodao je tehnolog.

Okus i izgled Omega-3 i običnih jaja su isti. Kaže nam Krunoslav kako su radili silne probe s dodatcima u hrani dok nisu dobili identičan okus poput običnih jaja.

Jedno cijelo jato ne može se hraniti ovakvom hranom cijeli svoj životni vijek jer ljuska jaja postaje vrlo krhka nakon šest mjeseci takve prehrane. Zbog toga, u Marijančanki svakih šest mjeseci mijenjaju jato. Njihove nesilice tako uzgajaju podnim i kaveznim uzgojem.

Došli su do prodaje pet milijuna Omega-3 jaja godišnje što ih je potaklo na novi način uzgoja. Ove godine završili su istraživanje u kojem je ubačen i novi sastojak u prehranu kokoši. Riječ je o Quatro jajima u kojima će biti Omega-3 masne kiseline, E vitamin, selen, ali i novi sastojak, glutenin, koji je značajan za ljudski vid.

Problem s kojim se danas suočavaju mnogi uzgajivači kokoši je i tržišna vrijednost jaja. U posljednjih godinu dana cijena je pala, a troškovi ovakvog uzgoja ostali su isti.

- Hrvatsko tržište je takvo kakvo je, tržišna moć je vrlo slaba i, ako bi proizvođači sada spustili cijene, morali bi osiromašiti sastav svojih proizvoda. Omega-3 jaja su kod nas 10 do 15 posto skuplja od običnih, no vrijednost im je daleko veća. U drugim zemljama Europske Unije Omega-3 jaja su duplo skuplja od običnih – zaključio je Krunoslav.



S njim se složio i Marko iz Zagreba koji se proizvodnjom jaja bavi već 20 godina. Kaže kako usporedba cijene proizvodnje i prodaje jaja nikada nije bila gora.

- Cijena se svakako mijenjala. Pala je drastično i smatram da cijena nikada nije bila lošija. Stočna hrana i ostalo što nam je potrebno za proizvodnju vrlo je skupo, a jaja koja prodajemo morali smo pojeftiniti – zaključio je.

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi objavio je stanje veleprodajne cijene konzumnih jaja za prosinac 2020. godine. U prosincu su zabilježene znatno niže prosječne cijene jaja iz kaveznog uzgoja od 1,2 pa sve do 3,2 posto. Kažu kako su se u veljači ove godine veleprodajne cijene konzumnih jaja iz kaveznog uzgoja ponovno snizile, i to za dodatnih 1,6 do 3,3 posto. S druge strane, jaja iz podnog uzgoja koštala su u veljači više nego u siječnju ove godine. Čak 1,4 do 5,8 posto više.

Inače, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Hrvatskoj na godinu proizvedemo i pola milijardi jaja, dok ih 70,7 milijuna uvezemo. Najviše uvozimo iz Poljske, potom Slovačke i Slovenije.