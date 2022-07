Hrvatski estetski kirurzi u šoku: Ronaldo u penis stavlja botoks? Nema logike, prvi put čujemo to

Španjolski La Razón tvrdi kako je nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo (37) u penis ubrizgao botoks. Svrha estetskog zahvata je, tvrdi list, podebljati penis za jedan do tri centimetra. Efekt zadebljanja navodno traje dvije godine.

Porno glumci, tvrdi list, redovito koriste taj tretman, a sam postupak je reverzibilan i nisu potrebni šavovi. Ali još uvijek ne postoji garancija da će se botoks svaki put primiti. Pitali smo domaće estetske kirurge što misle o tome. I dr. Siniša Glumičić i dr. Duje Ostojić su u nevjerici.

- Nisam čuo da se to radi. Zašto bi se to radilo? Postoje injekcije Protaglandina koje povećavaju obujam penisa, a koje najčešće koriste oni koji su operirali prostatu. Prvi put čujem da se botoks primjenjuje u penis. Botoks ide u poprečno prugasti mišić, a penis je spužvasto tijelo koje se puni krvlju. Botoks je paralizator mišića. Nema svrhe - kaže nam dr. Duje Ostojić.

Isto govori i dr. Siniša Glumičić.

- Nisam čuo za takvo nešto. Botoks ide u mišić, a penis je spužvasto tijelo - zaključio je dr. Glumičić.

Informaciju o tome da Ronaldo u penis stavlja botoks prokomentirao nam je i dr. Nikola Milojević.

- Rekao bih da je to fake news, odnosno možda je bio na tretmanu krvnom plazmom pa je netko krivo shvatio da je bio na botoksu. Isto kao kad neki misle da se usne povećavaju botoksom. Povećavaju se filerima, iako nekad se i penis povećavao filerima, što je bilo jako popularno u Poljskoj, no to se više ne radi - zaključio je dr. Milojević.

