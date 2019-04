Hrvatski šaptač vaginama zna tajnu uljepšavanja 'tamo dolje'

Vrlo je široki raspon problema kod kojih pomaže vaginoplastika i to pomalo prestaje biti tabu tema. Odgovornost je nas ginekologa da kod redovnih pregleda ispitamo pacijentice o tome kakva je kvaliteta njihovog seksualnog života, te imaju li kakvih urogenitalnih problema, te da ih informiramo o tome da postoje rješenja. Drago mi je što su djevojke i žene danas sve svjesnije toga i što možemo reći da se odlučuju za tu vrstu operacija, kaže poznati ginekolog doc. dr. sc. Ivan Fistonić iz Zagreba, prvi u svijetu koji je uveo metodu laserske neinvazivne vaginoplastike, zahvat koji se često popularno naziva 'pomlađivanjem' rodnice, dok naš sugovornik ističe kako je bolji naziv - restauracija.

Procjenjuje se, dodaje, da oko 40 posto žena iznad 35 godina pati od nekog vida nelagode pri spolnosti ili nevoljnog otjecanja mokraće koje su posljedica rastezanja rodnice, no o tome se rijetko govori, a nerijetko se smatra i 'normalnim' da se ženi dogodi otjecanje urina pri kašljanju, kihanju, trčanju i slično.

No, čak i kod tìnejdžerica može doći do hipertrofije stidnih usni, zbog čega im može biti vrlo neugodno kod sportskih aktivnosti ili prilikom odlaska na plažu, jer se stvara efekt 'devinog kopita' koji je vidljiv preko lagane odjeće.

- Ukratko, to je ozbiljan medicinski problem, koji može dovesti i do psiholoških trauma - objašnjava dr. Fistonić.

U oba slučaja, dodaje, pomaže klasična kirurška metoda, no naš sugovornik prvi je u svijetu počeo primjenjivati lasersku rekonstrukciju rodnice. Vrlo je važno da se žena javi što ranije, dakle u vrijeme dok su promjene početne, pa je moguće postići bolje rezultate blažim pristupom, naglašava.

- Naime, kod klasične kirurške metode nerijetko se narušava prokrvljenost i inervacija rodnice, što može dovesti i do još izraženijeg gubitka osjeta i funkcije. S druge strane, primjenom laserskih tehnika tijekom samo jedne procedure postiže se dobra kontraktilna sposobnost mišića. Laserske zrake termičkim udarima potiču ne samo aktivaciju kolagena već i njegovo stvaranje. A kolagen je bjelančevina koja je temelj mišićne kontrakcije, odnosno stezanja - pojašnjava sugovornik.

Dodaje kako su danas sve brojnije studije koje potvrđuju pionirske uspjehe te tehnike kod rješavanja spomenutih problema.

Vaginoplastika je sve popularnija u svijetu

Američko društvo za estetsku plastičnu kirurgiju objavilo je podatak da je broj žena, koje se odlučuju za plastičnu operaciju u vaginalnom području, posebno za smanjivanje usmina, u posljednjih pet godina porastao za više od 217 posto.

- Mnogim djevojkama ili ženama takva operacija donosi veliko olakšanje - komentira dr. Fistonić razloge za porast popularnosti ove grane medicine.

Naglašava da kod žena s godinama, a posebno nakon poroda, može doći do opuštanja rodnice i stidnih usana, zbog čega one mogu izgledati naborano, dok u posebno naglašenim slučajevima može doći i do toga da se vidi otvor u rodnicu i nazire mjehur.

- To nije samo estetski problem, iako kod osviještenih žena koje u nekim godinama mijenjaju partnera, i u tome može biti stvar. No, takvo stanje može dovesti do inkontinencije, pa i do toga da rodnica tijekom seksualnog odnosa ne može stegnuti penis, što stvara probleme i u seksualnom životu - pojašnjava naš sugovornik kojeg možemo nazvati 'hrvatskim šaptačem vaginama'.