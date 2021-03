Na Slavonski planinarski put krenuli smo sredinom veljače, kad su bili veliki minusi. Put je trajao 26 dana i tempo je bio prilagođen Eni i Maxu, kaže Slavonac Hrvoje Jurić (34).

Sa svojim ljubimcima prohodao je Slavonski planinarski put - prvu planinarsku obilaznicu u Hrvatskoj. Prije gotovo dvije godine Hrvoje je obišao svijet biciklom i neslužbeno srušio Guinnessov rekord. Prošle godine se odlučio na “domaći pothvat” i u pratnji svoje kujice Ene ucrtao najdužu biciklističku stazu u Hrvatskoj dugu 1300 kilometara koja prati stazu Via Adriaticu, od Prevlake do Istre. Na kraju same Via Adriatice njegova četveronožna vjerna pratiteljica doživjela je pravu ljubavnu filmsku priču. Susrela se sa psom Maxom, po kojega se Hrvoje kasnije zbog nje morao vratiti.

- Vratio sam se po njega u Istru. Kad sam ga doveo, to je bilo nešto nevjerojatno. Ena je jedva čekala iskočiti iz auta - prisjeća se Hrvoje, koji se sad u dvostrukoj pratnji odvažio na planinarski put koji spaja sva gorja u Slavoniji - Krndiju, Papuk, Psunj, Požešku goru i Dilj goru.

- Trebalo nam je 26 dana jer je tempo bio prilagođen Eni i Maxu, što znači bez forsiranja - kaže Hrvoje.

Današnja ruta duga je 300 kilometara i sastoji se od 35 kontrolnih točaka, uključujući i Brezovo polje - najviši vrh Slavonije. Tu su i prekasni vidikovci, poput Ivačke glave, Javora, Tauberovih stijena podno vrha Lapjak i mnogih drugih.

- Mnogi ljudi krivo shvaćaju Slavoniju kao ‘ravan teren’, a zapravo je tek jedan manji dio Slavonije ravan. Slavonija je poprilično brdovita, a kroz naše hodanje mnogi su se tome mogli i sami uvjeriti - kaže Hrvoje.

Kod penjanja prema Crnom vrhu na Papuku, koji se nalazi na 865 metara nadmorske visine, u tek dva kilometra potrebno je prijeći 300 metara visinske razlike. Dok dođete do skloništa koje se nalazi pred sam vrh, i to s 20 kilograma opreme, to može zadati puno muka. Nije nemoguće, ali je izazov, priča Hrvoje.

Hrvoje, Ena i Max su poput prave obitelji.

- Ena i Max su postali moji vjerni suputnici, iako bi bilo najiskrenije reći da smo mi zapravo ravnopravni u svemu. Postali smo obitelj kad je Max došao kod nas i ponekad imam osjećaj da je s nama puno, puno dulje. Vrlo brzo se prilagodio, čak češće sluša bolje nego Ena, koja je kod mene već dulje od tri godine. U neku ruku mi je drago jer to pokazuje da se uz mene osjeća sigurno i da je prošao put od uplašenog psa punog fobija do ovoga što je sad iza nas - priča Hrvoje.

- Ena i Max su se našli na našem putovanju od Prevlake do rta Kamenjak, dok smo istraživali i ucrtavali rutu za Via Adriatica Bike projekt. Od onda, kako je došao kod nas, njih dvoje su nerazdvojni. Iako Max ima skroz fokus na mene, Ena i on su doslovno kao stvoreni jedno za drugo - prepričava Hrvoje ljubavnu priču Ene i Maxa te dodaje kako su mu na ovakvim putovanjima od velike pomoći.

- Iako njihovu hranu i opremu nosim ja, vrlo rado podnosim taj ‘teret’. Bez njih sve ovo što radim ne bi imalo viši smisao. Od samog jutra, kad se probudim, oni su pokraj mene i jednostavno mi razvesele i ispune dan - kaže veselo Hrvoje.

Iako ruta postoji od 1957. godine, Hrvoju je bio cilj napraviti što više foto i video materijala.

- Slavonski planinarski put ima veliki potencijal kad je slavonski turizam u pitanju. Naravno, sve je do ljudi, pa tako i ljudi koji trenutačno ‘upravljaju’ SPP-om (udruga Slavonski planinari). Ova ruta je upravo ovakva zbog tih ljudi, ali i onih koji se nalaze uz rutu ili nedaleko od nje. Imati više od 300 kilometara označene i održavane rute, koju svatko može koristiti, veliki je potencijal i već sad imam neke ideje kako još više popularizirati planinarenje i boravak u prirodi. Jedna od njih je definitivno biciklistička ruta, koja bi dobrim dijelom pratila SPP. Trenutačno i radimo na tome - kaže Hrvoje.

Kaže da su slavonska gorja većinom dobro pokrivena kad su planinarski domovi, kuće i skloništa u pitanju.

- Slavonsko gorje je pitomo, ali definitivno može ponuditi i zahtjevnije staze. Što znači da ako želite kakvu laganu šetnju ili planinarenje uz nešto minimalnog napora postoje takozvane ‘poučne staze’ ili šetnjice. Ako tražite nešto ozbiljnije, gdje ćete cijeli dan ili više dana provesti u kretanju i pri tome se dobrano oznojiti, također Slavonija nudi i tu opciju - kaže te dodaje kako je, što se tiče Via Adriatice Bike, ona ucrtana i radi se na promociji.