Htio je 'živjeti vječno', a sada boluje od neizlječive bolesti: 'Želudac mi jede sam sebe'

Milijunaš Bryan Johnson (48), poznat po ekstremnoj borbi protiv starenja, otkrio je da boluje od autoimunog gastritisa. Riječ je o kroničnoj bolesti kod koje imunosni sustav pogrešno napada zdrave stanice želučane sluznice. Johnson je dijagnozu opisao dramatičnim riječima kazavši da mu „želudac jede sam sebe“ te da je 'možda pretjerao'. Bolest je navodno otkrivena nakon dugogodišnjih problema s niskim zalihama željeza, unatoč tome što su mu neki drugi nalazi krvi ostajali unutar normalnih vrijednosti.

Poduzetnik je desetljećima imao nisku razinu feritina, proteina koji pokazuje koliko je željeza pohranjeno u organizmu. Budući da uzimanje dodataka željeza nije donijelo očekivane rezultate, podvrgnuo se detaljnijim pretragama, uključujući endoskopiju i biopsiju želučane sluznice.

Nalazi su pokazali da njegov imunosni sustav napada parijetalne stanice želuca. Te stanice sudjeluju u proizvodnji želučane kiseline i takozvanog unutarnjeg faktora, proteina potrebnog za pravilnu apsorpciju vitamina B12.

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Bolest može dugo ostati neprimijećena

Autoimuni gastritis često se razvija polako, a u početnoj fazi može proći bez jasnih probavnih simptoma. Neki oboljeli osjećaju bol ili nelagodu u gornjem dijelu trbuha, mučninu, nadutost, gubitak apetita ili preranu sitost, ali mnogi bolest otkriju tek nakon pojave manjka željeza ili vitamina B12.

Američki Nacionalni institut za dijabetes te probavne i bubrežne bolesti objašnjava da kod autoimunog gastritisa obrambeni sustav tijela napada zdrave stanice u želučanoj sluznici. Posljedica mogu biti poteškoće s apsorpcijom željeza i vitamina B12.

Zbog toga se kod oboljelih može razviti anemija, praćena iscrpljenošću, slabošću, vrtoglavicom, bljedilom, ubrzanim radom srca i nedostatkom zraka.

Kod ozbiljnog i dugotrajnog nedostatka vitamina B12 mogu se pojaviti trnci u rukama i nogama, problemi s ravnotežom, pamćenjem i koncentracijom te druge neurološke smetnje.

Povećava rizik od ozbiljnih komplikacija

Kod autoimunog gastritisa dugotrajna upala može dovesti do stanjenja i propadanja želučane sluznice. Američko gastroenterološko udruženje atrofični gastritis opisuje kao stanje povezano s gubitkom želučanih žlijezda, do kojeg može doći zbog autoimunog procesa ili infekcije bakterijom 'Helicobacter pylori'.

Bolest može povećati rizik od perniciozne anemije, koja nastaje kada tijelo ne može pravilno apsorbirati vitamin B12. U takvim slučajevima liječnici mogu preporučiti injekcije tog vitamina.

Pacijente je potrebno pratiti i zbog povećanog rizika od određenih promjena na želucu, uključujući neuroendokrine tumore tipa 1 i rak želuca. To ne znači da će svaki oboljeli razviti karcinom, ali opravdava redovite liječničke kontrole i, ovisno o nalazima, ponavljanje endoskopskih pregleda.

Za sada nema jednostavnog lijeka

Jednom izgubljene specijalizirane stanice želučane sluznice uglavnom se ne mogu lako obnoviti standardnim liječenjem. Terapija je zato najčešće usmjerena na praćenje bolesti, nadoknadu vitamina i minerala te rano otkrivanje mogućih komplikacija.

Pacijentima se obično provjeravaju krvna slika, željezo, feritin i vitamin B12. Ako se potvrdi manjak željeza, liječnik može preporučiti oralnu nadoknadu ili infuzije, dok se kod perniciozne anemije često primjenjuju injekcije vitamina B12.

Potrebno je provjeriti postoji li infekcija bakterijom *Helicobacter pylori*. Ako se otkrije, treba je liječiti antibioticima i nakon terapije potvrditi da je bakterija uklonjena.

Razmak između kontrolnih gastroskopija nije jednak za sve pacijente, nego ovisi o opsegu oštećenja sluznice, rezultatima biopsije, obiteljskoj anamnezi i procjeni liječnika.

Milijune ulaže u borbu protiv starenja

Johnson je postao svjetski poznat zahvaljujući projektu Blueprint, rigoroznom programu kojim pokušava usporiti biološko starenje. Njegova svakodnevica uključuje strogo određen raspored spavanja, precizno planirane obroke, tjelesnu aktivnost, brojne dodatke prehrani te učestala mjerenja i medicinske pretrage.

Svoj protokol opisuje kao pokušaj smanjivanja rizika od bolesti i produljenja zdravog životnog vijeka. Ranije se procjenjivalo da je na liječnike, uređaje, pretrage, osoblje i eksperimentalne postupke izdvajao oko dva milijuna dolara godišnje.

Eksperimentirao je i s kontroverznijim postupcima. Primao je plazmu svog tada tinejdžerskog sina, no poslije je objavio da od tog tretmana nije primijetio korist te ga je prekinuo.

Njegov život i potraga za dugovječnošću prikazani su i u Netflixovu dokumentarcu „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever“. Johnson često ponavlja da ne želi samo živjeti dulje, nego što dulje očuvati funkcionalno i zdravo tijelo.

Na službenim stranicama svog programa tvrdi da je nekad patio od prekomjerne tjelesne mase, kronične depresije, nedostatka sna, bolova u zglobovima i ubrzanog propadanja zdravlja. Danas javno objavljuje rezultate brojnih mjerenja i potiče ljude da se usredotoče na san, kretanje i kvalitetnu prehranu.

Dijagnozu želi pretvoriti u novi eksperiment

Iako je autoimuni gastritis kronično stanje za koje ne postoji jednostavan i dokazano učinkovit lijek koji bi potpuno zaustavio autoimuni proces, Johnson tvrdi da se ne namjerava pomiriti s postojećim mogućnostima.

Najavio je detaljno proučavanje vlastitih imunoloških stanica te primjenu umjetne inteligencije i drugih naprednih tehnologija kako bi pokušao otkriti što pokreće bolest. Naveo je da je sekvencirao velik broj vlastitih imunoloških stanica te da želi pronaći terapiju koja bi se jednoga dana mogla primijeniti i na druge pacijente.

Njegove najave zasad predstavljaju osobni istraživački plan, a ne potvrđenu terapiju. Ne postoje dokazi da je pronašao način liječenja ili izlječenja autoimunog gastritisa.

Johnson je dijagnozu ipak predstavio kao novi izazov, a ne kao poraz. Poručio je da ga je bolest dodatno motivirala da nastavi istraživati funkcioniranje ljudskog tijela i mogućnosti moderne medicine.

Njegov slučaj istodobno pokazuje granice čak i najopsežnijeg zdravstvenog nadzora. Redovito vježbanje, kvalitetna prehrana, dovoljno sna i preventivni pregledi mogu značajno smanjiti mnoge zdravstvene rizike, ali ne mogu zajamčiti da osoba nikada neće razviti genetsku, autoimunu ili neku drugu bolest.