Htio raditi u kazalištu pa počeo raditi cigare: Stroj za motanje cigara prodao za 6000 dolara

Oscar Jammerstein rođen je u Szczecinu u Pruskoj, na području današnje Poljske. Roditelji su mu bili njemački Židovi. Od djetinjstva učio je svirati flautu, klavir i violinu. Otac je htio da se bavi znanostima, no mladog Oscara to nije zanimalo. Više je volio glazbu, ali i klizanje. Nakon jednog odlaska na klizanje otac ga je kaznio batinama. Oscar je tad založio svoju violinu i kupio kartu za Liverpool. Ondje je zaradio dovoljno novca da kupi kartu za SAD. U New York je stigao 1864. godine.