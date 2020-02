'Htjela sam 'slobodu' pa danas živim od društvenih mreža'

Neki kažu da sam influencerica, no ja se smatram kreatorom sadržaja. Smišljam recepte i stvaram ukusnu hranu iz zdravih sastojaka, a sve to objavljujem na društvenim mrežama. Ljudima je to zanimljivo i često me pitaju za recepte, započinje priču Nikolina Dianežević (31) iz Velike Gorice. Završila je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a prekvalificirala se za kuharicu te fitness trenericu.

– Ona je još kao malo dijete stalno govorila da je zanima kuhanje i da želi biti kuharica. Kad je birala srednju školu, željela je to upisati, ali smo je preusmjeravali drugdje. Bila je odlikašica i bilo nam je nepojmljivo da odabere zanimanje koje je nekad bilo rezervirano za djecu koja nisu imala baš dobre ocjene, prisjeća se mama Snježana (57). No strast je prevagnula, pa je Nikolina ipak najradije vrijeme provodila u kuhinji.



- Ja sam čitavog života u knjigovodstvu. Imam više od 35 godina radnog staža i moram priznati da ne razumijem baš točno što moja kći radi ni kako te društvene mreže funkcioniraju. No rado pogledam njezine fotografije i bezrezervno je podržavam u svemu. Radila sam najprije u knjigovodstvu za Jedinstvo, a onda smo suprug i ja 1995. godine otvorili obiteljsku tvrtku koja se bavi projektiranjem i instalacijama sustava za centralno grijanje. U Jedinstvu sam imala radno vrijeme od 8 do 16 sati, a kad smo pokrenuli svoj posao radilo se bez prestanka, nastavila je Snježana. Kaže kako je s poslom započinjala već u ranim jutarnjim satima, ostajala je u u redu do 18 sati, a onda bi stavila djecu na spavanje pa nastavila raditi do ponoći.



– Čitavog života sam gledala roditelje kako mukotrpno rade. Znali bismo ih vidjeti za ručak, a onda su se odmah nakon jela vraćali poslu. Čak sam tijekom studija pomagala u uredu, a onda sam definitivno odlučila da ne želim raditi takav posao. Željela sam slobodu, kaže Nikolina, a Snježana se nadovezuje kako ni njezina mama nije bila oduševljena idejom o privatnom biznisu.

– Pitala se što mi to treba i nije mogla načuditi da sam spremna toliko truda i vremena uložiti u posao. Ona je je bila domaćica, a za susjedstvo se bavila i krojačkim poslovima. Ona sad ima 77 godina, zove se Katarina Miloščić. Ono čega se najradije sjećam iz djetinjstva su druženja domaćica iz kvarta. Imale su dogovor da se svakog jutra nađu na kavici. Svakog jutra je to bilo kod druge domaćice. Sjedile su i pričale, a onda se vraćale kućanskim obvezama. Sve su stizale i imale su puno vremena. Meni je to bilo nezamislivo, kaže Snježana.

A baki Katarini još je manje zamisliv način kako živi njezina unuka Nikolina.

– "Dijete drago, a gdje ti je tu penzija, gdje ti je staž“ – to me baka često pita i ne može shvatiti da imam drugačije planove. Primjerice, uplaćujem si životno osiguranje tako da ne brinem što ću u starosti. A ovo da objavljujem fotografije i da me neki ljudi prate u tome, to joj je posve nepojmljivo, smije se Nikolina.

Ona nema fiksno radno vrijeme, a objavljuje sukladno inspiraciji.

– Ponekad imam i do osam sati posla oko jedne objave, ako je riječ o kompliciranom jelu koje treba pripremiti, posnimiti videorecept i fotografirati, a za manje zahtjevna snimanja mi treba do tri sata. No ja u tome zaista uživam, iskrena je ona.

Mama Snježana prisjeća se kako je kao mala Nikolina doista uživala u kuhinji, a počela je kuhati već s 10 godina.

– Uzimala bi moje stare kuharice i prelistavala ih, a onda me zvala svako malo na posao s pitanjem što znači prepržiti ili dinstati. Sjećam se prvog jela koje je skuhala. To su bili teleći medaljoni u umaku od šampinjona. I bili su izvrsni, prisjetila se. Nasmijala se kako bi drugoj baki stvari bile još manje jasne jer je ona bila seoska žena koja je radila na njivi i čuvala krave.



– Mislim da je mojoj kćeri u životu daleko lakše nego što je bilo nama jer ima slobodu i sve joj je dostupno. Mi smo se nekad borili da dođemo do informacija, a danas je to sve dostupno kroz dva klika, istaknula je, no Nikolina uz široki osmijeh kaže da je zapravo život prije i sada neusporediv.



– Uvijek se sjetim kako je moja mama u početku, kad su tek otvorili firmu, sjedila u uredu koji je bio u podrumu po cijele dane, nije vidjela ni sunca ni mjeseca. I danas puno ljudi koji misli da se može raditi samo u uredu uz osmosatno radno vrijeme, no ja sebe nikad nisam vidjela u tome. Obožavam svoju slobodu jer si sama stvaram radno vrijeme i sadržaj koji me zanima, a moj rad je dostupniji drugim ljudima i puno više ljudi može vidjeti čime se zapravo bavim, pojasnila je. Priznaje ipak kako ne zarađuje od društvenih mreža kroz sponzorske artikle niti ih reklamira.



– Ja sam počela prije 12 godina s čitavom tom pričom jer me veselilo pripremati hranu, fotografirati je i objavljivati recepte. Kroz taj hobi predstavnici prehrambenih tvrtki su vidjeli što radim i javljali mi se mailom da stvaram za njih sličan sadržaj, a uključili smo i video recepte. Budući da sam neko vrijeme radeći za njih pekla puno kolača, to se počelo odražavati na mojoj liniji, pa sam tražila način kako kuhati zdravo, a i dalje uživati u hrani. Iz toga je proizašla moja stranica sa zdravim receptima, a kroz to me primijetio web portal koja se bavi fitnessom te su me zaposlili da za njih pripremam video i foto recepte zdrave hrane, nastavila je Nikolina dodajući kako surađuje i s tiskanim medijima za koje priprema recepte, a bila je i stručni suradnik u izdavanju pet knjiga recepata za koje je sama pripremila jela te ih stilizirala i fotografirala. Da bi joj fotografije bile još bolje, upisala je osposobljavanje za specijalisticu za digitalnu fotografiju i obradu.



– Iako mi je šef u posljednjoj firmi u kojoj sam radila dopustio da radim od kuće, nakon godinu dana sam shvatila da me dodatno privlače putovanje te da se tome želim posvetiti više. Kupila sam 2019 godine jednosmjernu kartu za Tajland bez nekog posebnog plana o povratku. Obišla sam Tajland i Vijetnam te sam ostala tri i pol mjeseca. Osim toga, putovala sam i u Tursku, Grčku, Dubai, Zanzibar…, nabraja Nikolina dodajući kako uskoro opet putuje na Tajland i Bali, a planira posjetiti Laos i Kambodžu. Cilj joj je, kaže u konačnici se možda odseliti na Tajland i ondje živjeti pola godine, a pola godine u Hrvatskoj.

– Odakle novac? Imam stan koji rentam, a u sezoni radim kao kuharica na katamaranima. Život na Tajlandu je bitno jeftiniji nego ovdje, tako da nisam u financijskoj stisci. I dodatno sam slala recepte za tiskovine s kojima surađujem pa sam i tako zarađivala (više to ne radim pa zato prošlo vrijeme), kazala je pojašnjavajući da nema fiksne planove u životu nego si dopušta spontanost.

– U mojoj generaciji se uvijek znalo kojim redoslijedom se stvari rade. Završiš školu, pronađeš posao, udaš se, imaš djecu. Mislim da se to na mlade danas ne može u potpunosti primijeniti, kaže mama. Nikolina tvrdi da se nije našla u takvom životnom konceptu. Nema dečka niti zasad planira obiteljski život, ali otvorena je za sve mogućnosti jer nikad ne zna što sutra donosi.

– Ja sam njezin najveći pratitelj, follower, na svim mrežama. Bez obzira što ne razumijem kako funkcionira to što ona radi, podupirem je i želim da je sretna. Jako smo povezani kao obitelj, istaknula je mama. Unatoč velikom obimu posla u firmi, priznaje kako joj je sad lakše jer se pridružio i sin koji je direktor, pa pronalazi više vremena za svoje hobije.

– Imam puno interesa, pa tako uzgajamo konje. Imamo 12 autohtonih hrvatskih posavaca s kojima smo obišli čitavu Hrvatsku. Uredili smo okućnicu i bavimo se hortikulturom za svoje potrebe, a za konje imamo njive na kojima suprug kosi travu za sijeno za konje. Plešem u KUD-u, bavim se folklorom, a lani sam bila prva pratilja Najuzornije hrvatske seoske žene. Suprug i ja smo napravili ovu turopoljsku drvenu kuću koju iznajmljujemo za razne prigode. Imamo zbilja bogat život, tvrdi Snježana.

Nikolina ne isključuje da će jednog dana otvoriti restoran u kojem će posluživati vlastite delicije, no za sad su to samo planovi za neku daleku budućnost. Trenutačno se raduje novim putovanjima i naravno, fotografijama koje će iz njih proizaći.

