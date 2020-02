Hugh Jackman: Maleni, ja ću ti biti prijatelj, ma što god bilo...

Dosta mi je, dosad sam bitke vodila u svoja četiri zida, ali ne mogu više. Neka svi vide posljedice vršnjačkog nasilja i što ono radi obiteljima. Pokupila sam ga iz škole, bio je sav u suzama. Zvonila sam ravnatelju i sad želim da svi znaju, roditelji, učitelji... Neka svi vide što rade mom djetetu. Ovo je posljedica vršnjačkog nasilja. Molim vas, roditelji, pokrenite se! Educiratje svoju djecu, svoje prijatelje, rodbinu... Moj dječak ima devet godina i samo želi u školu, želi se zabavljati, učiti i raditi sve što rade njegovi vršnjaci, napisala je na Facebooku australska majka Yarraka Bayles, koja je objavila potresni video svog sina, žrtve vršnjačkog nasilja.

Žena je na rubu, više ne zna kako se boriti s time pa je odlučila sve objaviti javno, da se vidi kroz što prolazi njezin sin kojega u školi svakodnevno zadirkuju, maltretiraju i zlostavljaju samo zato što je drugačiji od njih.

Quaden (9) rodio se s ahondroplazijom, genetskim poremećajem koji pogađa jedno od 15.000 do 40.000 novorođenčadi. Zbog tog poremećaja Quaden ima skraćene kosti udova, dok su muz kosti trupa normalne.

Žrtva je vršnjačkog nasilja samo zato jer je drugačiji.

- Ne mogu više... Ovo nas uništava, moju obitelj, mog sina... Želim da ljudi vide koliko nas ovo boli. Svaki je*eni dan se ovo događa, baš svaki i dosta nam je. Roditelji, vaše dijete bi moglo biti odgovorno za izgubljeni život! Ne smijemo gubiti djecu zbog vršnjačkog nasilja, jednostavno ne smijemo. Pokušala sam sinu reći da ignorira sve, ali ignoriranje ne rješava problem - rekla je majka.

Poznate ličnosti poput glumca Hugha Jackmana podržale su dječaka i njegovu majku.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953