Hvala što ne zovete: Zašto se od mama dobivaju samo poruke

Ovih dana rijetko zovem svekrvu, a razlog nije to što je ne volim. Zapravo mi je jako drago to staro njurgalo. Stvar je u tome da naprosto nemam vremena za čavrljanje. Ona obožava pričati na telefon, a ja naprosto to ne mogu više.

Još je veći problem što nema mobitel, pa joj ne mogu poslati poruku: 'dođite na kavu sutra'. Znači, ili telefonski poziv, ili nema posjete. No ako mogu biti brutalno iskrena, ako ti ne mogu poslati poruku to znači da se baš i nećemo uopće čuti. To nema veze s tobom, već s tim što imam djecu, piše Lana Hallowes, objašnjavajući dalje svoje stavove.

Samo kratki telefonski poziv

Jučer sam trebala zakazati jednostavan liječnički pregled. Nakon što sam strateški dečke posjela ispred TV-a, razgovor je izgledao ovako:

'Dobar dan, htjela bih se naručiti, o prestani, oprostite moje dijete gura daljinski, evo me natrag, na pregled, evo vam malo keksi, ali idite natrag na kauč molim vas, u petak ako je moguće? Nemoj plakati, samo ih pokupi, šššš. Može, odgovara mi to. Ustvari oprostite, samo da se maknem, ne čujem vas od buke. Rekla sam da mi odgovara u petak, joj oprostite morat ću vas ponovno nazvati.'

Razlog zašto sam morala prekinuti? Moj petogodišnjak je ukrao keks od dvogodišnjaka koji se igrao s njima na podu i počeli su se naguravati pa sam morala intervenirati.

Nemojte me zvati, molim vas

Prije nego sam rodila nisam imala dražeg rituala od velike šalice kave i čavrljanja s dragom prijateljicom na telefon. Čak i ako razgovor nije bio dug, obožavala sam tu relaksirajuću komunikaciju u kojoj sam se smijala, savjetovala i govorila što želim bez da me neki patuljak prekida 50 puta.

Moj telefon ovih dana obično uzalud zvoni. Ili se ne stignem javiti zahvaljujući primjerice mijenjanju pelena ili se pak ne javljam jer vidim da nije dobro vrijeme za razgovor. A ako je dobro vrijeme, na primjer, oni spavaju u krevetu, obično sam previše iscrpljena da bih mogla razgovarati i zaspem.

Slanje poruka je jednostavnije

Ovih dana slanje poruka je moj - i svih mojih prijateljica koje su mame - preferirani način komunikacije. Čini se da sve imamo isti problem s telefonima.

Naše tipične poruke su 'nađemo se u 10 u parku?', 'može 10:30, erupcija kakanca potpuno presvlačenje', 'hahaha, ok'.

Vidite - jednostavno. Zato, sljedeći put, molim vas samo mi pošaljite poruku. Čim stignem, rado ću vam odgovoriti.

