Istina je, čak i dobri ljudi varaju u vezama: Evo koji su razlozi

Preljubnici mogu biti, vjerovali ili ne, i dobri ljudi.

- Dobri ljudi koji prevare partnera bude se noću, imaju osjećaj krivnje te se pitaju što da učine i zašto se to događa baš njima - piše Mira Kirshenbaum, autorica knjige “When Good People Have Affairs: Inside the Hearts & Minds of People in Two Relationships”.

Foto: Promo

Bračna i obiteljska terapeutkinja, autorica je mnogih bestsellera, a odlučila je razotkriti kako i dobri ljudi mogu varati te savjetuje kako da nakon prevare oba partnera pronađu put do sretnijeg i stabilnijeg ljubavnog odnosa. Dobri ljudi varaju zbog toga što su gladni ljubavi, a autorica to uspoređuje s nezdravom hranom.

- Ako ste već dulje gladni, poželjet ćete pojesti neki junk food, a nakon što ga pojedete, osjećat ćete krivicu i požaliti što niste pojeli zdraviji obrok - tvrdi Kirshenbaum.

Čovjek koji je nesretan u vezi neće naći drugi izlaz, za lošu situaciju u vezi okrivit će partnera i iz jada ga prevariti. U takvoj situaciji često nezadovoljstvo prevlada te partnera vidi u negativnom svjetlu, dok ljubavnika ili ljubavnicu vidi u pozitivnom. Kad odlučite popraviti stvari u vezi, bilo sa stalnim partnerom ili onim s kojim ste varali, trebate znati da ćete se suočiti s navalom ljutnje i povrijeđenošću.

- Morat ćete pokušati ponovno izgraditi povjerenje i postići da se odabranici vašeg srca ponovno osjećaju voljeno - kaže.

