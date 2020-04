I Downice Tereza i Tonia vam poručuju: 'Ostanite svi doma'

Puljanka Tereza Božac (20) dane koje provodi u karanteni shvaća vrlo ozbiljno. O njoj smo pisali prošle godine kada je, kao maturantica s Downovim sindromom, na maturalnu zabavu stigla kao prava princeza u prekrasnoj zlatnoj haljini dizajnerice Matije Vuice.

Unatoč tome što joj nedostaju druženja s prijateljima, a posebno s dečkom Maurom Zovićem (20) iz Svetog Petra u Šumi, Tereza dane "krati" pomaganjem roditeljima u kućanskim poslovima, čitanju i kratkim šetnjama s psom. No, priznaje, s dečkom, koji također ima Downov sindromom, čuje se putem video poziva gotovo svakodnevno, a često se dopisuju porukama putem Vibera. Mama Manuela je ponosna na nju. Kako kaže, izolaciju je shvatila vrlo savjesno, čak i bolje od druge njezine djece.

- Objasnili smo joj zašto smo svi u karanteni i da je u pitanju virus kojeg se svi trebamo paziti - kaže mama.

Odmah je prihvatila takvo stanje, iako joj pomalo nedostaje vanjski svijet, baš kao i svima nama. Zna da će sve to brzo proći i da će nastaviti sa društvenim životom na kakav je do sada navikla, kazala je ponosna mama Manuela.

Tereza nam priznaje da se voli zaokupiti tijekom cijelog dana jer joj tada vrijeme brže prolazi.

- Kada mi mama kaže da počistim kuću, ja to učinim. Peglam, usisavam, stavljam suđe u perilicu, brišem prašinu, pospremam svoju sobu. Nije mi ništa teško. Moj dečko Mauro i ja smo dobro, kao i uvijek. Čak se i više volimo i naravno da smo sretni. Malo nam teško pada što se ne možemo vidjeti, ali gledamo se putem video poziva. Pišemo si također i poruke i tako nam prođe vrijeme. On mi nedostaje, a i ja njemu. To mi kaže uvijek. Nedostaju mi i šetnje s prijateljima, ali oko kuće kratko prošetam našeg psa. Volim gledati i filmove s obitelji. Moramo se svi čuvati korona virusa i ostati kod kuće. Moramo to zajedno učiniti. Ne smijemo kršiti pravila jer je to sve za naše dobro. Samo će tako taj opasni virus proći i neće ga više biti. Zato svi ljudi trebaju ostati doma, dok se to ne završi. Onda će sve biti kao i prije,biti ćemo sretniji i bolji prema sebi i drugima - objasnila nam je Tereza svoje mišljenje.

Njezina majka kaže kako je poslušna i racionalna te shvaća cijelu situaciju oko sebe. Međutim, pomalo joj nedostaje i volontiranje koje je obavljala u jednoj cvjećarni, jer obožava cvijeće. Posebno voli ruže.

- Ona je do ovih odredbi Stožera civilne zaštite tri puta tjedno volontirala u cvjećarni i to obožava. Njezini buketi mnogima su prekrasni. Voli pomagati i raditi, pa joj teško pada to što trenutno ne može "na posao". Želja joj je jednom i raditi u cvjećarni - dodala je mama Manuela koja ima još dvoje djece urednog razvoja. Kaže da su oni u online školi svaki dan,a Tereza za to vrijeme uči i ponavlja čitanje i pisanje s mamom, obzirom da je srednju školu završila.

- Da ne ispadne kako samo radi, Tereza kao i svi mi u izolaciji voli katkad i ljenčariti i duže spavati, ali kad joj se zadaju dnevni zadaci, izvršava ih bez problema. Jako pazi na higijenu i vodi se preporukama održavanja reda i čistoće. Totalno razumije cijelu situaciju, i zapravo ona nas svih tješi i govori da će sve proći i da će sve opet biti dobro, čak i bolje. Između ostalog, prekinute su aktivnosti osamostaljivanja za život u što je također uključena, i tamo je viđala svog Maura. To joj nedostaje. Međutim, zna da je i on u izolaciji kao i svi mi, pa joj je time lakše i objasniti - rekla je Manuela.

Tereza je ovom prilikom svima poručila da slušaju odluke Stožera i da paze jedni na druge.

- Pazimo na starije, na osobe s posebnim potrebama, na djecu i na sve ljude. Pazimo na sebe jer će ovo proći, a mi ćemo se opet družiti i smijati kao nekad - rekla je Tereza na kraju.

Tonia Klarin (19), djevojka s Down sindromom koja je prošle godine na natječaju 24sata osvojila dizajnersku haljinu za maturalnu večer te se nakon mature uspjela zaposliti u Decathlonu, sada otkriva kako se nosi sa situacijom uzrokovanom koronavirusom koja pogađa svijet, ali i nedavnim potresom koji je uznemirio sve Zagrepčane.

- Tonia to sve sasvim solidno podnosi. Ona je disciplinirana i smirena. Kada je sve krenulo, nastao je problem zbog toga što više neće odlaziti na posao. Njoj je taj posao život i obožava ga - kaže Tonijina mama Martina Klarin.

- Tjedan dana prije potresa, nazvala me Tonijina šefica. To je bilo netom prije nego što je situacija s koronom postala ozbiljnija. Rekla mi je da bi bilo dobro da Tonia uzme preostala tri dana starog godišnjeg odmora. Smatrala sam da je to u redu i da je tako možda najbolje - kaže te dodaje da je Tonia bila nezadovoljna.

- Ma to ne dolazi u obzir - rekla je Tonia mami na prijedlog.

- Ne otići na posao za Toniju tada nije bila opcija. Ona svoje obveze shvaća ozbiljno i izvršava ih vrlo odgovorno - kaže mama.

- Sa poslom je općenito jako zadovoljna. U početku smo se patili, trebalo ju je vozit svaki dan, a nije baš blizu. Pomogao nam je i susjed. Nakon nekog vremena kada se uhvatila koštac s poslom, na prijedlog njezine šefice, otišli smo korak dalje i razmotrili opciju da Tonia sama ide na posao - prisjeća se mama Martina.

Prije otprilike mjesec dana, na jedan neradni vikend, zaputila se s tatom prema poslu javnim prijevozom. Idući dan je ona vodila njega.

- Sve sam zapamtila - kaže Tonia.

Odlično se snašla i od tada je samostalno odlazila na posao, sve dok nije došla nevolja zvana korona.

- Nikad ne zakasni. Čak je jednom bio zastoj tramvaja i još joj se ugasio mobitel, ali se snašla i nastavila pješice. Mi vjerujemo u nju - kaže mama.

Tonia je, kao i svi drugi, sada kod kuće. Ne izlazi, a vrijeme provodi na kompjuteru, piše, sluša glazbu i igra društvene igre s obitelji.

- Ne pamtimo kada je obitelj zadnji put bila toliko vremena na okupu. Svi se dobro slažemo. Igramo društvene igre, a Jamb i Uno su glavne - kaže Mama.

- Pišem knjigu i pjesme - odgovara Tonia na pitanje kako provodi vrijeme u izolaciji.

- Ona si stavi slušalice i pjeva. Odem u dvorište i čujem je kroz spuštene rolete. Na YouTubeu nalazi televizijske emisije za natjecanja u pjevanju. Tako je pronašla i neke regionalne pa nam se išla pohvaliti s novim pjesmama, a to su ovi novi narodnjaci. Ja i tata joj kažemo 'Pa ne možeš slušat narodnjake. Ima toliko ljepših pjesama.' Predložila sam joj rock, strane i domaće pjesme, Prljavce, Parni valjak, Dugmiće...- priča kroz smijeh mama.

- I tako se ona naljutila na nas. Dva dana nam nije puštala svoje pjesme. Na kraju dođe i kaže 'Ipak slušam rock'. Mi smo se oduševili. Pitala nas je hoćemo li poslušati, i tako je otišla na YouTube i 'opičila' pjesmu 'Igra Rock'n'Roll cela Jugoslavija' - kroz smijeh prepričava mama te dodaje kako su očekivali da će pustiti Stonse.

Pored starih ex-yu rock hitova, sluša i strane pjesme, a Pink joj je najdraža strana pjevačica i njezina pjesma Try.

- To nije ex-yu rock, to je rock 70-e, 80-e, 90-e - ispravlja nas Tonia.

S obzirom na cijelu situaciju, Tonia se dobro drži i nema ni potrebe izlaziti iz kuće.

- Mi još i odemo van, prošetamo psa, odemo do dućana, do posla, ali ona se nije makla. Disciplinirana je. Nema 'jamranja'. Ona ima svoj režim. Nema tjeskobe. Prilagodila se situaciji. Probudi se, doručkuje, ima svoj kompjuter, hobije - kaže mama te dodaje da ipak povremeno pita kada će to završiti. Druži se s bratom i sestrom, a nakon potresa od svih članova obitelji, Tonia se najmanje uzrujala.

- Bili smo na iglama kao i svi. Bojali smo se kose prat. Tonia je nakon potresa bila izbezumljena, ali se brzo pribrala - prisjeća se mama.

Njoj je više teško palo odstupanje od uobičajenog svakodnevnog ritma.

- Nakon potresa vodili smo borbu s njom jer smo svi spavali u trenirkama te jedni s drugima u istim krevetima, a ona dolazi u pidžami i papučama i čudi se. Navikla je na red koji je bio narušen - kaže mama.

- Kaj je sad ovo? Pa ja sam u pidžami, zašto ste obučeni - čudila se Tonia.

Tonia je svjesna svih pravila kojih se treba pridržavati zbog pandemije te da mora čuvati sebe i druge

- Kada se ide van nosi se maska, peru se ruke, ali ja ne idem van. Imam svoj kompjuter i pjesme - kaže Tonia.

Tonia je isprva je teže prihvaćala situaciju jer je prestala ići na posao, ali sada je i to prošlo. U kontaktu je s kolegama i šeficom na WhatsAppu.

- Vidi da je i drugima tako i da nije izdvojen slučaj. Prihvatila je to i ne vidim nervozu kod nje - kaže.

- Ne bojim se ja toga. Nema panike - kaže Tonia, a mama dodaje da joj je sve objašnjeno, da treba paziti na sebe i druge, da treba ostati doma zaštićen i pridržavati se pravila.

