Je li vaš jezik ružičast, vlažan i sjajan? Ako nije, provjerite zdravlje

Zdrav jezik obično je svijetloružičast, vlažan i pomalo blistav. Ako imate blijedi, bezbojni jezik, moguće imate problema s prokrvljenošću, što ukazuje na probleme s pojedinim organima

<p>Ako ste ikad imali susret s liječnikom tradicionalne kineske medicine, velika je vjerojatnost da je od vas zatražio da mu pokažete jezik. To je uobičajena praksa u drevnoj iscjeliteljskoj filozofiji.</p><p>- Imamo čitave satove posvećene dijagnostici iz jezika - kaže certificirana akupunkturistica Paige Bourassa, jer jezik puno govori o zdravlju. Zdrav jezik obično je svijetloružičast, vlažan i pomalo blistav. Ako imate blijedi, bezbojni jezik, moguće je da imate problema s cirkulacijom i prokrvljenošću, kaže. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ona je internet senzacija, jezikom može dodirnuti oko </p><p>Evo kako pogled u jezik govori o vašem zdravlju: </p><h2>Prvo, kako jezik možemo povezati sa zdravljem?</h2><p>Kao što je već rečeno, čitanje zdravlja iz jezika u tradicionalnoj medicini datira stoljećima unatrag. Iako zapadnjačka medicina nije u potpunosti prihvatila taj koncept, postoji nekoliko recenziranih studija koje podupiru učinkovitost te metode. </p><p>Iz perspektive tradicionalne kineske medicine, promatraju se oblik, tekstura, obloga i boja jezika. Jezik je jedini mišić koji možete vidjeti bez kože na tijelu. To otkriva indikaciju o razinama chia, odnosno životne energije i stanja organizma, objašnjava Bourassa. Točnije, postoji cijela jezična karta prema kojoj ga možete raščlaniti, a svaka regija povezana je s različitim dijelom tijela.</p><p>- Postoje područja za jetru, srce, želudac, slezenu, bubrege - možete vidjeti sve te različite dijelove i iščitati njihovo stanje prema boji jezika na tom dijelu - kaže. </p><h2>Kako na njega utječe cirkulacija?</h2><p>- Ako je vaš jezik svijetlo ružičaste boje, vlažan i malo blistav, to je dobro prokrvljeni jezik. Bljedilo jezika ide pod ruku s lošim protokom krvi i nedostatcima u krvi, pa će takav jezik biti malo bljeđi. Ponekad može poprimiti i sivkastu nijansu, kaže Bourassa. Baš kao što biste pomislili da netko nema dobru cirkulaciju ako je blijed u licu, ista je stvar i s jezikom.</p><p>- Treba znati da se to razlikuje od ljubičastog ili tamno obojenog jezika, što u tradicionalnoj kineskoj medicini ukazuje ​​na poremećaje cirkulacije, poput reumatoidnog artritisa. Naravno, ne možemo s potpunim uvjerenjem reći da ako imate blijedi jezik, imate loš protok krvi. Ali, ako primijetite i neke druge simptome - na primjer ako nemate energije, ili imate hladne ruke i noge - promjena boje jezika može signalizirati problem. Sljedeći bi korak trebalo biti savjetovanje sa stručnjakom koji će vam pomoći riješiti problem.</p><p>Zapamtite: Čitanje jezika je znak, a ne rješenje, odnosno to je prvi korak prema prepoznavanju neravnoteže u vašem tijelu, nakon čega se obavezno treba javiti liječniku da se utvrdi problem i odredi kako ga riješiti. Oni koji vjeruju u tradicionalnu medicinu, uz savjet konvencionalne medicine, mogu provjeriti postoji li mogućnost da si pomognu akupunkturom, vježbanjem ili promjenom načina prehrane, piše portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/what-your-tongue-is-telling-you-about-your-circulation">MindBodyGreen. </a> </p>