I kosa stari: Evo kako se mijenja s godinama i što možete učiniti

Kako starite, prirodno je da se tekstura vaše kose mijenja. Te promjene mogu varirati ovisno o tipu kose. Kovrčavi pramenovi mogu postati manje elastični, a ravna kosa valovitija ili grublja. No, uz neke prilagodbe u rutini i savjete stručnjaka koje su dali za Healthline, možete naučiti brinuti se za svoju novu teksturu kose i prihvatiti je.

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Prorjeđivanje kose

Možda ćete primijetiti da vam kosa izgleda bez sjaja i tanja nego inače. Prema dermatologinji dr.Janiene Luke to ima veze s promjenom ciklusa rasta kose. Anagena faza rasta, odnosno razdoblje kada se dlaka aktivno stvara i izdužuje, postaje kraća. Neki folikuli mogu potpuno prestati proizvoditi novu kosu. To može uzrokovati prorjeđivanje. I proizvodnja sebuma opada s godinama, što rezultira kosom koja nije toliko sjajna, meka ili glatka.

Foto: THONGCHAI PITTAYANON

Gubitak kose

Može se dogoditi kako se razina hormona mijenja s godinama. Očekuje se gubitak između 50 i 100 dlaka dnevno jer neprestano raste nova kosa i odbacuje staru. Ova stopa ostaje stabilna tijekom cijelog života, iako rast kose opada. Stres također može doprinijeti gubitku kose. Simptomi mogu uključivati ​​opadanje kose ili ćelave dijelove jer kortizol s vremenom oštećuje folikule dlake.

Sijeda kosa

Vaša kosa može s vremenom posijedjeti jer gubi melanin, koji proizvodi pigment i melanocite, koji igraju važnu ulogu u boji kose. Tekstura kose također je povezana s prirodnom kovrčavošću, sjajem, mekoćom i glatkoćom - sve se to može mijenjati s godinama.

Što sve pogoršava promjene?

Ne možete spriječiti sve promjene kose uzrokovane starenjem, ali razumijevanje zašto ih doživljavate može pomoći u njihovom usporavanju. Vanjski čimbenici mogu utjecati na to kako se vaša kosa mijenja tijekom vremena, uključujući:

upalu

UV svjetlo

pušenje cigareta

genetske čimbenike

oksidativni stres

Foto: 123RF

Simone Thomas, osnivačica wellness klinike i konzultantica za prehranu i gubitak kose, sugerira da loša kvaliteta probavnog zdravlja i crijeva, poput sindroma iritabilnog crijeva i upalne bolesti crijeva, mogu doprinijeti gubitku kose uzrokovanom starenjem.

Pregled istraživanja iz 2018. sugerira da nedostatak hranjivih tvari u djetinjstvu ili ranoj odrasloj dobi može utjecati na gubitak kose, iako su istraživanja u tijeku. Povezane studije pokazuju da dodaci prehrani mogu imati potencijalnu ulogu u liječenju gubitka kose.

- Značajni događaji poput menopauze ili problema sa štitnjačom mogu isušiti kosu, uzrokujući da bude lomljiva. Ovi problemi mogu uzrokovati prorjeđivanje kose, što doprinosi gubitku kose uzrokovanom starenjem - kaže Thomas.

Kako se kosa mijenja ovisno o tipu?

Vaša kosa ima jednu od tri osnovne debljine, koje možete odrediti testom s koncem:

Tanka: Vaša kosa je tanja od konca.

Srednja: Vaša kosa je približno iste širine kao nit.

Gusta: Vaša kosa je deblja od konca.

Tip 1: Ravna

Kosa tipa 1 nema prirodne kovrče. Pojedinačni pramenovi mogu biti tanki ili grubi, debeli ili tanki, ali padaju bez valovitosti od korijena do vrha. Možete očekivati ​​da će kosa postati malo kovrčavija kako starite. Također vidimo da kosa postaje tamnija i suša, jer vaša koža prirodno smanjuje količinu ulja koju proizvodi nakon 40. godine.

Foto: 123RF

Tip 2: Valovita

Prirodno stanje valovite kose je nježna, razbarušena tekstura. Od korijena do otprilike razine očiju, vaša kosa može biti prilično ravna. Od razine očiju do vrhova, vjerojatno imate opušten, nedefiniran val. Ako imate valovitu ili kovrčavu kosu, možda već znate da je moguće imati više od jednog uzorka kovrča u različitim dijelovima kose. To je također uobičajeno kod kose koja stari.

Tip 3: Kovrčava

Kod kovrčave kose, posebno 3A tipa, kovrče u obliku slova S formiraju labave petlje. Kako starite, hormonalne promjene poput menopauze mogu uzrokovati da vaše kovrče padnu, olabave se ili formiraju nove uzorke. Što je vaša kovrčava kosa tanja i slabija, manja je vjerojatnost da će se kovrčati. Okolišni čimbenici poput gravitacije, klime i onečišćenja također mogu igrati ulogu.

Tip 4: Jake Kovrče

Uzorak kovrča za 4A kosu je kovrča u obliku slova S koju možete omotati oko štapića za jelo. Kako starite, možete primijetiti da je vaša kovrčava kosa sklonija suhoći i lomljenju. To je zato što zadržava manje vlage zbog strukture vlasi. Vizualno, to znači da kosi nedostaje sjaja i glatkoće. Kao rezultat toga, vaša kosa može izgledati kovrčavije i teže ju je oblikovati prilikom stiliziranja.

Osvježite svoju rutinu njege

Zdravo vlasište temelj je zdrave kose. Američka akademija za dermatologiju (AAD) preporučuje pranje kose šamponom prema vašem tipu kose. Ako vam je potrebna pomoć za zgušnjavanje kose, Minoxidil (Rogaine) može pomoći. Dostupan je bez recepta, ali važno je uzeti u obzir potencijalne nuspojave prije korištenja ovog tretmana.

Ravna i valovita kosa

Ovi tipovi kose mogu se brzo mastiti. Međutim, prečesto pranje može uzrokovati prekomjernu proizvodnju ulja na vlasištu. Mnogi stilisti preporučuju izbjegavanje proizvoda poput teških seruma ili maslaca.

Ravna ili valovita kosa može zahtijevati nježniji režim njege kose. To može uključivati blage ili suhe šampone,

nježno sušenje kose ručnikom, sprejeve za teksturu koji pomažu u povećanju volumena kose...

Kovrčava kosa tipa 3 i 4

Ovakvoj kosi obično nedostaje vlage i lakše se isušuje. S godinama je vjerojatnije da će se prorijediti i oslabiti, što ju čini sklonijom lomljenju i suhoći od drugih tipova kose. Prilikom kupnje proizvoda usredotočite se na šampone i regeneratore posebno dizajnirane za kovrčavu kosu koji joj daju vlažnost. Pranje kose šamponom uklanja prirodnu zaštitnu barijeru pa se preporučuje rehidratacija regeneratorom.

Za njegu AAD preporučuje: Perite kosu samo kada je potrebno, održavajte ju hidratiziranom, brinite o vlasištu, uvijek raspetljajte kosu, zaštitite kovrče od sunca, njegujte kosu dok spavate.