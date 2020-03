I mali znakovi pažnje otkrivaju partneru da vam je ipak stalo

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne možete u omiljeni restoran? Sada se okreću prema dostavi

Male stvari mogu dovesti do veliki promjena u odnosima. Vjerojatno ćete se iznenaditi kada otkrijete koliko to može popraviti vašu vezu, rekla je stručnjakinja za odnose Andrea Syrtash koja je i autorica knjige 'He's Just Not Your Type (And That's a Good Thing).

Kako bi ojačali svoju vezu ili brak, stručnjaci su otkrili nekoliko malih, ali lijepih načina da pokažete svom partneru da ga volite.

1. Dajte kompliment partneru

- Recite svom partneru da izgleda dobro ili da dobro miriše ili neki drugi kompliment. I recite to u trenutku. Osim toga, komplimentima se podsjetite na ono što volite kod svog partnera - rekao je Jim Walkup, bračni savjetnik i obiteljski terapeut iz New Yorka.

Foto: Dreamstime

2. Izbjegavajte mobitel

- Kada ste zajedno što manje gledajte u mobitel i što više pružite svoju pažnju svom partneru. Koncentrirajte se na svog partnera. Na taj način dajte partneru do znanja da vam je važan ili važna - kaže Walkup.

- Poruka koju šaljemo našim partnerima kada razgovaramo i istovremeno buljimo u naše telefone jest da je osoba kojom šaljemo poruke važnija od njih - rekla je Syrtash.

3. Impresionirajte svog partnera

- Obucite onu odjeću koju vaš partner voli ili napravite istu frizuru kakvu ste imali i kad ste se prvi put upoznali. To pokazuje da vam je i dalje stalo, čak i ako ste dugo zajedno. Normalno je da i dalje želite impresionirati svog partnera. I osjećat ćete se živahnije poduzimajući takve radnje - savjetuje Walkup.

4. Često grlite partnera

- Ništa vas ne čini privrženijim od zagrljaja. Umjesto poljupca dok se rastajete čvrsto i dugo se zagrlite. Zagrljaj oslobađa oksitocin u vašem mozgu i učinit će da se vi i vaš partner osjećate povezano - rekla je Sytash.

Foto: Dreamstime

5. Napravite partneru njegovo najdraže jelo

Iako zvuči kao klišej, ali istina je da je put do muškarca ili žene kroz njihov stomak. Napravite svom partneru njegove omiljene mesne okruglice čak i ako vi ne jedete meso. Iznenadite svog partnera nekim jelom kojeg svi vole, kao što su palačinke.

- Sama činjenica da znate što on ili ona voli ugodno će iznenaditi vašeg partnera i zauzvrat ćete dobiti dobre ocjene - kaže Walkup.

6. Recite hvala i za male geste

Izrazite zahvalnost čak i za nešto tako malo kao što je iznošenje smeća ili vođenje djece na nogometne treninge.

- Često stvari shvaćamo zdravo za gotovo ili razmišljamo na način da se neke stvari trebaju ionako napraviti pa zašto zahvaljivati na tome. Ali, za vaš brak važno je reći hvala. Nikada ne pokazati zahvalnost može narušiti vaš odnos - rekao je Marni Feuerman, licencirani psihoterapeut iz Floride

7. Dodir je važan

- Dodirivanje svog partnera više puta dnevno je normalno u uspješnim brakovima. Dodir kaže da volite svog partnera i da ga jednostavno zato morate i dodirnuti - rekla je Schmitz.

8. Recite svom partneru da ga volite

- Ove riječi nikada ne možete reći dovoljno puta i malo ljudi će se umoriti od slušanja tih riječi. Recite ove riječi duboko iz srca i pri tome pružite punu pažnju svom partneru. Recite svom partneru da ga volite ujutro kad se probudite, prije spavanja i u drugim dijelovima dana. Tako ćete razviti bolji odnos - savjetuje Walkup

Foto: Dreamstime

9. Ostavljajte male porukice

- Ako dosta radite ili imate djecu vjerojatno imate malo vremena za vas. Ali, uvijek možete ostavite male porukice pažnje svom partneru na ogledalu u kupaonici, u autu, u torbi. Napišite bilo što. Bilo kakva lijepa poruka usrećit će vašeg partnera i motivirati ga da napravi nešto lijepo za vas - kaže Syrtash.

10. Provodite vrijeme zajedno

Ništa ne može zamijeniti vrijeme koje provodite zajedno čak i ako samo sjedite na kauču. Provodite što više vremena zajedno. Bilo koju aktivnost možete raditi u paru, prenosi The Healthy.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa našim Ćirom:

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Savjeti za roditelje: Evo kako sve zabaviti djecu u izolaciji...