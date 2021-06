Dijabetičari, kao i ostali pacijenti koji zbog redovnih pregleda dolaze na Sveučilišnu kliniku za dijabetes i endokrinologiju 'Vuk Vrhovec', a dosad nisu cijepljeni protiv korona virusa, uz pregled mogu obaviti i cijepljenje. Potrebno je samo javiti se medicinskoj sestri ili liječniku koji vas vodi i prijaviti se, kako bi u Klinici mogli planirati broj doza cjepiva koje će taj dan iskoristiti, kaže dijabetolog doc. dr. sc. Dario Rahelić, ravnatelj 'Vuka Vrhovca'.

- Važno nam je da se ljudi najave, zbog toga što se doze cjepiva koje se otvore moraju brzo potrošiti - dodaje.

- Planirali smo organizirati cijepljenje i puno ranije, no zbog uvjeta čuvanja cjepiva mogli smo dobiti jedino Astra Zenecu i baš kad smo ga trebali dobiti, isporuka tog cjepiva je bila na neko vrijeme prekinuta, tako da smo čekali da stigne. Započeli smo sa cijepljenjem pacijenata već prošli tjedan, no ljudi još ni ne znaju da ta opcija kod nas postoji – pojašnjava dr. Rahelić.

Dodaje kako informacije koje ima pokazuju da je veliki broj dijabetičara već procijepljen, što je iznimno važno jer mnogi koji se zaraze korona virusom proživljavaju vrlo teške komplikacije Covid-19.

- Zato velikog interesa za cijepljenje sigurno neće biti, no svakodnevno nam dolazi 400 do 500 pacijenata - neki samo zbog vađenja krvi, pretraga štitnjače, ili zbog razgovora s liječnikom i među njima vjerojatno ima i onih koji se još nisu uspjeli cijepiti, pa nam je važno da znaju da i to kod nas mogu obaviti. Dakle, nema potrebe da se za cijepljenje naručuju u nekoj drugoj medicinskoj ustanovi i dvaput čekaju u redu – kaže.

Na raspolaganju je oko 300 doza, tako da će cjepiva sigurno biti dovoljno za sve kojima je to potrebno, kaže.