I Ogulinac Vlado ludih 70-ih kupao se u Dobri po snijegu!

Krajem siječnja davne 1974. godine Večernji list izvještavao je o golemom snijegu koji je napadao po cijelom kontinentu Lijepe Naše, ali koji nije spriječio apsolventa Medicinskog fakulteta iz Zagreba, Ogulinca Vladu Bobana, tad 32-dvogodišnjaka, da pozira fotoreporterima pokazujući kako se ne boji niskih zimskih temperatura. On je tad svakodnevno, bez obzira na snijeg, led ili kišu, posjećivao mjesto na rijeci Dobri (na slici) i najmanje pola sata uživao plivajući u hladnoj vodi.

