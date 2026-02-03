Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

I Ogulinac Vlado ludih 70-ih kupao se u Dobri po snijegu!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
I Ogulinac Vlado ludih 70-ih kupao se u Dobri po snijegu!
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Novinarima je objašnjavao kako nikad nije bio prehlađen. To objašnjava "spartanskim" načinom života. Želi što prije diplomirati, a ovim zaista neobičnim hobijem bavit će se i ubuduće

Admiral

Krajem siječnja davne 1974. godine Večernji list izvještavao je o golemom snijegu koji je napadao po cijelom kontinentu Lijepe Naše, ali koji nije spriječio apsolventa Medicinskog fakulteta iz Zagreba, Ogulinca Vladu Bobana, tad 32-dvogodišnjaka, da pozira fotoreporterima pokazujući kako se ne boji niskih zimskih temperatura. On je tad svakodnevno, bez obzira na snijeg, led ili kišu, posjećivao mjesto na rijeci Dobri (na slici) i najmanje pola sata uživao plivajući u hladnoj vodi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026