Mekana i svilenkasta kosa na kojoj se vidi odsjaj sunca najljepši je ukras žene, no nepravilna njega kose vrlo brzo može dovesti do toga da kosa izgleda beživotno, ispucalo i ne tako sjajno. Ukratko, želite li da vam lice uokviruje lijepa kosa, vrlo je važno voditi računa da se držite navika koje pomažu u tome da bude što zdravija te da pogrešnom njegom ne dovedete do toga da joj pokvarite stanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlučila je pustiti sijede i oduševila izgledom

Jednom tjedno šampon za čišćenje, inače onaj za volumen

Najvažniji korak za oblikovanje fine kose započinje pod tušem. Klonite se sulfata, deterdženata koji se nalaze u mnogim šamponima, koji s vremenom mogu oslabiti folikule dlake te dovesti do njenog stanjivanja i lomljenja. Šampon za volumen hrani korijen i pomaže u jačanju oslabjelih vlasi, kaže Nunzio Saviano, frizer iz New Yorka. No, šampon za čišćenje tjemena jednom tjedno pomoći će da se riješite nakupina sebuma i prljavštine te doprinijeti tome da kosa bude bolje nahranjena.

Nemojte šamponirati kosu prečesto

- Većina klijenata s finom kosom osjeća potrebu za pranjem kose svaki dan, jer imaju dojam da im je kosa masna. Međutim, finu kosu treba šamponirati samo dva ili tri puta tjedno. Pretjerano pranje može dovesti do proizvodnje previše ulja, što može dovesti do toga da kosa postane beživotna i ravna. Prirodna ulja koja proizvodi koža na tjemenu može pridonijeti tome da kosa izgleda življe i nahranjeno - kaže Jennifer Watson, frizerka i direktorica edukacije u tvrtki Zenagen Hair Care.

Da biste riješili višak ulja na kosi, radije se odlučite za suhi šampon. Stilisti kažu da će ostaci tog šampona upiti višak ulja i stvoriti veći volumen. Ipak, isperite ga nakon što ste ga koristili dva do tri puta za redom, jer nakupine suhog šampona mogu nadražiti vlasište i isušiti tanke dlake, što uzrokuje lomljenje - kaže dr. Tsippora Shainhouse, dermatologinja iz Kalifornije.

Koristite regenerator, ali štedljivo

Ako koristite šampon za povećanje volumena, oni prilično isušuju kosu, što može rezultirati pojačanom proizvodnjom ulja i bržim mašćenjem ose, kaže Dawn Clemens, frizerka i osnivačica LarweHair. No, kvalitetan hidratantni regenerator pomoći će u održavanju ravnoteže ulja, kaže. Važno je imati na umu da ga nikada ne treba nanositi na vlasište, već samo do sredine vlasi. Također, izbjegavajte formule s teškim aditivima. Ako nemate jako dugu kosu, već i mala količina regeneratora je dovoljna.

Isprobajte mousse za volumen

Nije dovoljno samo odabrati neki proizvod s oznakom 'volumizing', da biste kosi osigurali sve što treba, jer neki proizvodi za volumen mogu isušiti kosu i učiniti je lomljivom. Evo kratkog pregleda: Klonite se teških proizvoda kao što su ulja, voskovi ili drugi proizvodi koji su namijenjeni za to da se lijepe na kosu, jer će joj dati težinu. I svakako se klonite tretmana s proteinima.

- Tretmani s proteinima oblažu i lijepe se na kosu, no kako su vlasi tanke, to bi moglo biti preteško za njih - kaže Ghanima Abdullah, licencirana kozmetičarka iz Chicaga.

Umjesto toga, potražite proizvode koji dodaju vlagu i volumen.

- Nanošenje lagane pjene za volumen od korijena do vrhova pomaže da se fina kosa pojača, a da time ne otežate vlasi - kaže Jenna Marie Shafer, frizerka iz New Yorka.

Sušite kosu na zraku do 75 posto

Želite li lijepu kosu, uvijek se držite tog pravila da ju sušite na zraku dok se ne osuši barem do 75 posto - kaže Michon Kessler, frizer iz Haven Salon Studios. Mokra kosa je najosjetljivija na istezanje i pucanje tijekom povlačenja, pa je bolje pričekati. A kad ju počnete sušiti, okrećite je četkom naopako, kako biste joj dodali oblik i volumen.

Ograničite toplinu zraka ili viklera

Tanka kosa osjetljiva je i na toplinu zraka kojom ju sušite, pa ne pretjerujte. To se odnosi i na tople viklere. Želite li savršenu frizuru, trik je u tome da na vikler namotate pramen kose koji odgovara širini viklera te da ju namatate pod kutem od 90 stupnjeva u odnosu na glavu i uvijate prema tjemenu, kaže Abdullah.

Svakodnevno četkajte kosu

Tanka kosa češće se zna zapetljati, što može dovesti do pucanja. Ne plašite se ispadanja kose: Četkanje kose je izvrstan način za poticanje cirkulacije vlasišta i poticanje rasta kose, kaže Shafer.

- Tijekom četkanja držite kosu najbližu tjemenu i polako raščešljavajte pomalo prema kraju pramena. Obavezno koristite četku s mekanim ili fleksibilnim čekinjama, jer tako nećete previše istezati vlasi.

Nanesite ulja za vlasište

Prema dr. Shainhouseu, ulja za njegu vlasišta mogu pomoći u tome da kosi pružite vrijedne hranjive sastojke. To nerijetko pomaže i vlaženju vlasišta i jačanju kožne barijere hidratantnim uljima, poput argana, shea maslaca, bademovog ulja, ulja suncokreta ili šafrana. Masiranje ovih ulja u vlasište potaknut će cirkulaciju i doprinijeti bržem rastu kose.

Spavajte sa svilenom jastučnicom

Shelly Aguirre, frizerka u salonu Maxine u Chicagu, kaže da su svilene jastučnice 'must have' ako želite svilenkastu kosu.

- Klizanje satena po kosi manje je štetno od pamučne jastučnice, koja može uzrokovati i lomljenje vlasi - kaže ona.

Šišajte se redovito i održavajte frizuru

Da biste ojačali kosu, čak i onu jako dugu, ključno je redovito ju podšišavati. Tankoj kosi trebaju i češća podrezivanja vrhova u odnosu na druge vrste kose - kaže Kessler. Raspucali vrhovi kod tanke kose vrlo brzo istanjuju i ostatak vlasi. Stilisti procjenjuju da je svakih šest do osam tjedana dobar ritam.

Promijenite svoj stil

Tanku kosu ne možete ojačati tako da ona postane deblja, no pravim stylingom možete učiniti da vaši fini pramenovi izgledaju punije nego što zapravo jesu.

- Duboki rez sa strane može stvoriti iluziju punoće - kaže poznati frizer Martino Cartier. Osim toga, uz posvjetljivanje kose na pravom mjestu dobit ćete i optičku iluziju koja će doprinijeti tome da kosa izgleda bujnije - kaže Kessler.

Provjerite prorjeđuje li vam se kosa

Jako je važno razumjeti razliku između fine tanke i prorijeđene kose. Kad govorimo o finoj kosi, to se odnosi na to da su vlasi tanke, a time i svaki pramen. S druge strane, prorjeđivanje kose odnosi se na gustoću vlasi po kvadratnom centimetru tjemena, ili drugim riječima, na to koliko kose imate na glavi.

Ako je vaš problem u tome što vam se kosa prorijedila, potreban vam je šampon za poticanje rasta kose, kao i onaj koji potiče cirkulaciju vlasišta. Koristite ga dva puta tjedno i ostavite na vlasištu dvije do tri minute nakon što ste ga utrljali, donosi portal Real Simple.