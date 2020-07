Dakle, ako se spremate na pla\u017eu, vjerojatno se zami\u0161ljate u nekom koktel-baru, s\u00a0pi\u00f1a coladom u ruci. Ananas i ljeto idu pod ruku, a ako niste blizu bara, ovi mali ananasi na nogama podsje\u0107at \u0107e vas na to kako bi vam lijepo moglo biti.\u00a0\u00a0

<p>Lijepe sandale ili natikače jednostavno 'zaslužuju' da se potrudite oko ljepote nožnih noktiju. Ovoljetni su hit simpatične i zabavne sličice na noktima te jarke boje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Riješite se gljivica s noktiju</p><p><strong>Donosimo 10 ideja: </strong></p><h2>1. Ananas</h2><p>Dakle, ako se spremate na plažu, vjerojatno se zamišljate u nekom koktel-baru, s piña coladom u ruci. Ananas i ljeto idu pod ruku, a ako niste blizu bara, ovi mali ananasi na nogama podsjećat će vas na to kako bi vam lijepo moglo biti. </p><h2>2. Kao zdjela voća</h2><p>Lubenica, jagode, kivi, limun... Uz malo mašte, sve to stane na pet prstiju koji će u ljetnim sandalama izgledati kao zdjela voća. Otkačeno i simpatično, nema sumnje. </p><h2> 3. Zabavno cvijeće</h2><p>Cvjetići na svijetloj podlozi uvijek izgledaju simpatično i 'podići' će svaku sandalu, tako da vam neće biti problem ni ako ste u prošlogodišnjima. Samo neka budu što manji, tako da se vidi da ste se potrudili, a ne vide sitne nesavršenosti. </p><h2>4. Hibiskus</h2><p>Veći cvijet na noktu bolje se vidi, pa mora biti iscrtan savršeno. Dakle, ne trudite se na svim noktima, bit će dovoljno iscrtati ga i samo na palcu. I neka to bude cvijet hibiskusa. </p><h2>5. S motivima Afrike</h2><p>Ako cvijeće i voće nisu vaš izbor, pojednostavite stvari: Uredite nokte u bojama i stilu afričkih plemena. Nećete pogriješiti s bojama zemlje i običnim dijagonalama. </p><h2>6. Male slatke jagode </h2><p>Voće je apsolutni hit pedikure ove godine, a male jagodice mogle bi biti baš ono što vam treba... </p><h2>7. Vruće ljeto na nogama</h2><p>Zalazak Sunca, narančasto nebo i palme - ovi noktići izgledaju kao razglednica, pa će biti idealni i u vrijeme dok brojite dane do odlaska na godišnji. Zadnjih deset možete brojati i na (nožne) prste. </p><h2>8. Blještavilo i sjaj</h2><p>Što više šljokica na plaži, to bolje, a uz lak u bojama mora - mornarsko plavu ili tirkizno zelenu - izgledat ćete poput sirene koja je izašla na obalu da nabaci malo boje. </p><h2>9. Valovi u sandalama</h2><p>Poigrajte se s bojama mora i pijeska, tako da izgleda kao da ste u sandalama zagazili u more i prste vam zapljuskuju zapjenjeni valovi.</p><h2>10. Jednostavno ružičasto </h2><p>Za one koji nisu oduševljeni crtarijama na noktima koje mogu izgledati ružno kad se lak počne ljuštiti je dobra stara klasika - premazivanje noktiju lakom u jednoj boji. No, ljeto je, nemojte biti dosadni: Nježno ružičasta je, na primjer, odličan izbor!</p>