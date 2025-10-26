Umjesto da proda scenariji po najboljoj ponudi, prodao ga je producentici Gale Anne Hurd za - jedan dolar. No uvjet je bio da on režira svoju verziju. Poslije su se vjenčali, ali i rastali...
Ideju za 'Terminatora' Cameron je dobio nakon noćne more
"Terminator" je objavljen bez velike promocije 26. listopada 1984. godine. Njegov tvorac James Cameron s produkcijskim budžetom od samo 6,4 milijuna dolara došao je do zarade veće od 78,3 milijuna dolara. Tako je "Terminator" jedan od filmova s najvećom zaradom godine.
