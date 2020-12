Igor Rudan, britansko-hrvatski znanstvenik i liječnik je na svojem Facebook profilu objavio vijest o znanstvenom radu u kojem su pronađeni geni koji dovode do težeg oblika COVID-19. U njegovoj objavi, osim na znanstveni rad, posebni naglasak je stavljen i na mladu znanstvenicu, Luciju Klarić, 'koja je prva autorica u časopisu 'Nature' na ovakvom radu u jeku drugog vala pandemije', prema riječima Rudana.

'ZNANSTVENA VIJEST DANA: LUCIJA KLARIĆ I GENI KOJI DOVODE DO SKLONOSTI TEŠKOM OBLIKU COVID-19

Znanstvenici s Centra za globalno zdravlje u Edinburghu, kojeg vodim od 2014. godine, doprinijeli su tijekom ove pandemije svjetskoj znanosti s nekoliko doista međunarodno prepoznatih znanstvenih radova.

Do danas možda najprimjetniji u svjetskim medijima bio je rad Harisha Naira, mojeg nekadašnjeg doktoranda, koji je sa skupinom suradnika iz našeg centra u časopisu "Lancet Infectious Diseases" istražio cijelu svjetsku literaturu o COVID-19 kako bi procijenio koliko se kojim mjerama doista može smanjiti transmisija virusa. Rad je jedan od najčitanijih u svijetu o pandemiji COVID-19 do sada, naslov mu je "The temporal association of introducing and lifting non-pharmaceutical interventions with the time-varying reproduction number (R) of SARS-CoV-2: a modelling study across 131 countries", a može se pronaći na linku:

Međutim, od jučer imamo još jedno, podjednako važno istraživanje, poteklo iz Edinburgha, a dijelom i s mojeg istraživačkog centra. Pronađeni su geni koji dovode do sklonosti teškom obliku COVID-19. Za to su dijelom zaslužni moji kolege genetičari s Centra za globalno zdravlje Xia Shen, Albert Tenesa i James F. Wilson, kao i Caroline Hayward i Veronique Vitart s kojima surađujem već 20 godina. Naslov rada u časopisu "Nature" je: "Genetic mechanisms of critical illness in Covid-19".

Međutim, ono što nas sve treba posebno veseliti jest da je jedna od zajedničkih prvih autora ovoga rada naša Lucija Klarić, koja je u Edinburgh došla iz istraživačke grupe Gordana Lauca prije nekoliko godina kako bi izradila doktorat, a zatim je ostala u Škotskoj i polako postala vrhunska mlada znanstvenica u svjetskim razmjerima. Ovo joj je ogroman uspjeh - prva autorica u časopisu "Nature" na ovakvom radu u jeku drugog vala pandemije. BRAVO, Lucija! Ovo je link na rad:

S obzirom da već postoje lijekovi koji djeluju na mehanizme u čijoj podlozi su neki od ovih gena, možda ćemo moći istražiti učinke nekoliko već postojećih lijekova na COVID-19, a inače nam oni ne bi pali na pamet da nije ovakvih istraživanja.

Inače, kuriozitet je da je Lucija, zapravo, jedina osoba koja se uz mene pojavljuje u dokumentarnoj seriji "Survival: The Story of Global Health" - evo je na desnoj strani kadra, u njezinom uredu na MRC Human Genetics Unit, na točno devetoj minuti trećeg nastavka ove serije. Lucija je jedna od više od 50 mladih znanstvenica i znanstvenika iz Hrvatske koji su se tijekom proteklih 20 godina kraće ili dulje vrijeme školovali na Sveučilištu u Edinburghu. Nekoliko ih je ovdje izradilo i doktorate, a Lucija se već godinama pokazuje vrijednom svake podrške koju je ovdje dobila. Još jednom, bravo za Luciju!'.