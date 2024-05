'Igrala sam se vatrom i odnijela titulu najljepše mame Hrvatske'

Ovogodišnja najljepša mama Hrvatske dolazi iz Vinkovaca i, osim što je prekrasna žena i sjajna mama malenog šestogodišnjeg dječaka Leona, iznimno je zanimljiva jer ima mnogo talenata i interesa. Rođena Zagrepčanka, ali svim srcem Slavonka Daisy Osmičević (34) upravo se vratila iz Šibenika gdje je sudjelovala na natjecanju za Najljepšu mamu Hrvatske. U konkurenciji od 15 žena osmočlani žiri odlučio se upravo za nju jer je bila dominantna u zanimljivim izazovima koje su natjecateljice morale ispuniti na putu do osvajanja titule. Daisy je, naime, između ostalog, i atraktivna plesačica s vatrom, a Slavonci je uglavnom prepoznaju kao lice s ekrana jer je novinarka na vinkovačkog televiziji.

- Rođena sam u centru Zagreba, ali s ljubavlju sam stigla u Vinkovce, slijedeći trag ljubavi koji me vodio do mog sadašnjeg supruga, rodom iz ovog grada. Naša ljubav rodila se u Rijeci, gdje smo se i upoznali nakon studiranja. Nakon što smo postali obitelj s našim sinom Leonom, odlučili smo se za život u Vinkovcima, tražeći zdraviji i kvalitetniji život za sve nas - započinje svoju priču Daisy otkrivajući nam da su joj neobično ime roditelji dali naprosto stoga jer je neobično, jer je univerzalno i lako se izgovara u mnogim jezicima.

- Roditelju su tada bili malo ispred svog vremena jer je 90-tih bilo neobično dati strano ime svom djetetu - dodaje Daisy s osmjehom.

Dok se suprug bavi servisom i prodajom bicikala, sportske i ski opreme u svojoj firmi, Daisy vodi domaćinstvo, ali istovremeno i razvija svoje razne talente.

- Moj život je obogaćen različitim ulogama koje svakodnevno ispunjavam. Radim kao novinarka na vinkovačkoj televiziji, prenoseći istinite priče i promičući pozitivne vrijednosti. Iako mi je novinarstvo strast, ono nije moj jedini interes. Voditeljica sam plesne skupine "Plamingo arts" s kojima i plešem, ali i radim kao koreograf. S rekvizitima koji gore otvorenim plamenom nastupamo diljem Hrvatske, donoseći radost i umjetnost u živote drugih. To je vrlo atraktivan ples i volim što njime često ostavljamo ljude bez daha - kaže Daisy dodajući kako je u životu oduvijek najviše uživala u prirodi, iz čega se razvila i ljubav prema njenom očuvanju.

- Došavši u Slavoniju odmah sam poželjela imati svoj vrt. U njemu uzgajam ekološko povrće i voće, potičući održivi način života i brigu o okolišu. Sve to koristim svakodnevno jer je i kuhanje moja strast. Suprug i ja smo puno putovali, usput istraživali i različite kuhinje pa to često primjenjujem i u svakodnevnom pripremanju obroka za svoju obitelj. Naravno da pravim i zimnicu, jer čemu onda ekološki uzgoj. Zimnica mi je više od hobija - to je način da svoju ljubav prema prirodi, domaćoj hrani i tradiciji prenesem u svakodnevni život. Svake godine, kada se zima približi, moj vrt postaje mjesto radosti i stvaranja, gdje berem svježe povrće koje će kasnije postati sastojci za moje omiljene zimske delicije. Među svim zimnicama koje pripremam, moja domaća vegeta je postala prava legenda. Kombinacija povrća iz mog vrta, sušenih i pomno pripremljenih začina, čini ovu smjesu neodoljivo ukusnom i aromatičnom. Svaki sastojak ima svoju ulogu i svaki dodaje poseban pečat mojoj magičnoj mješavini - govori Daisy pokazujući nam ostatke svoje prošlogodišnje zimnice. Domaća vegeta nam je 'zapala za oko'.

- Da, to je moja receptura. Koristim ju kao univerzalni način u raznim jelima poput juha, umaka, variva, pečenja i marinada. Rado ju poklanjam svojim prijateljima na druženjima pa ju i oni hvale. Tragom toga počela sam razmišljati o samostalnom projektu radnog naslova 'Daisy Doma' u kojem bi predstavila svoju ljubav prema kuhanju, vrtlarenju i tradicionalnoj pripravi zimnice. Od vrta do tanjura bi gledatelji bili vođeni na putovanje kroz raznolikost biljnog carstva, kreativne kuhinje, tajne održavanja zdravog vrta i vještine konzerviranja plodova sezone. Ali više o tome uskoro kad svi kotačići sjednu na svoje mjesto - smiješeći se kaže Daisy.

Njihovu obitelj upotpunjuju pas King i udomljeni mačak Muca. Daisy i maleni Leon redovito posjećuju skloništa za napuštene životinje u uplaćuju donacije za njih jer Leon treba naučiti koliko je važno dati podršku i pomoć napuštenim životinjama.

Slijedom toga Daisy je odlučila financirati i školovati jednog dječaka iz Ruande do kojega je došla preko Udruge Putokaz za Afriku.

- Svi bismo trebali doprinijeti da djeca u Africi imaju jednako pravo na hranu, obrazovanje, nadu u bolju budućnost. Naša gesta možda ne rješava njihov problem u globalu, ali smo sretni da bilo kako možemo pomoći - kaže Daisy i ističe kako je biti proglašena "Najljepšom mamom Hrvatske" velika čast i privilegija.

- Ta titula predstavlja mnogo više od vanjske ljepote. To je priznanje za ljubav, predanost i trud koji svakodnevno ulažem u svoju obitelj. Osjećam ponos i zahvalnost što sam prepoznata kao simbol majčinstva na nacionalnoj razini u svojoj zemlji. To je više od sjajne naslovne stranice. To je inspiracija da nastavim biti najbolja verzija sebe za svoju obitelj i da s ponosom nosim ulogu majke u društvu - dodaje. Kaže kako nikada do sada nije sudjelovala ni na jednom izboru ljepote, a da se na ovaj prijavila sama.

Planova za budućnost ima puno i za nju su oni kao putovanje kroz nepreglednu šumu, prepunu izazova, ali i neograničenih mogućnosti.

- Dok traje ova nevjerojatna avantura s titulom najljepše majke moj fokus je usmjeren na promoviranje vrijednosti majčinstva, solidarnosti i brige prema okolišu. Trenutno sam okružena poslom, ali to me ne sprečava da sanjam o budućnosti. Nikad se ne zna što budućnost nosi, ali znam da će moji koraci uvijek biti vođeni ljubavlju prema obitelji, zajednici i planetu kojem pripadamo. Ono što je sigurno jest da ću nastaviti biti aktivna u svojoj zajednici, pružajući podršku, inspiraciju i ljubav svima oko sebe. Moja želja je ostaviti svijet malo ljepšim mjestom nego što sam ga zatekla, i to je put koji će me voditi u budućnost, bez obzira na to gdje me ona odvede - zaključila je Daisy.

Izbor za najljepšu mamu imao je humanitarnu svrhu

Inače, izbor za najljepšu mamu Hrvatske održan je 4. svibnja u Kući umjetnosti Arsen u Šibeniku. Tijekom programa izbora održana je i modna revija naziva 'Žena' koja je imala humanitarnu svrhu. Dvije haljine stavljene su na aukciju, a od prikupljenog novca kupit će se slikovnice koje će biti donirane šibenskoj i varaždinskoj bolnici, kako bi djeci olakšao boravak u bolnici.