Igranje bradavicama je jedino što neke žene vodi orgazamu

Ako je vjerovati dr. Kristi Funk iz SAD-a, koja se bavi operacijama raka dojki, jedna od tri žene može doživjeti orgazam samo stimuliranjem bradavica, bez ikakvog dodirivanja genitalija.

Kaže da otprilike 20 posto žena nikada nije doživjelo vrhunac tijekom spolnog odnosa pa preporučuje lagano igranje bradavicama kao predigru. Dr. Funk je gostovala u TV emisiji "The Doctors" i tamo je savjetovala ženama da se upoznaju dobro sa svojim tijelom i kažu partneru gdje i kako žele biti stimulirane. To ne moraju biti samo bradavice i genitalije, već bilo koji dio tijela, recimo, vrat ili uši, prenosi Daily Mail.

Postoje istraživanja po kojima stimuliranje bradavica i klitorisa aktivira istu zonu u mozgu odgovornu za užitak. Istraživači sa Sveučilišta Rutgers iz New Jerseya shvatili su to nakon što su proučili 11 žena u dobi od 23 do 56 godina dok su stimulirale određene dijelove tijela - pratili su na skeneru što se događa u njihovom mozgu.

Foto: Dreamstime

Inače, neka istraživanja pokazala su kako muškarcima od penetracije do orgazma treba između četiri i sedam minuta, ali ženama je to prekratko pa dobra predigra itekako može pomoći da žena dođe do vrhunca brže.

Kvalitetan, redovit seks žene čini mlađima i ljepšima. One tada pojačano luče estrogen, koji je odgovoran za reakcije u tijelu koje daju sjajniju kosu i ljepšu, elastičniju kožu.

Izaziva orgazme kod žena mirisom

Na Havajima raste neobična narančasta gljiva od čijeg mirisa, iako je vrlo neugodan, žene mogu doživjeti momentalni orgazam. Naime, tada se u svijesti žene stvaraju podjednaki osjećaji koji se pojavljuju i tijekom seksa jer gljiva ispušta određene hormonalne spojeve slične ljudskim neurotransmitorima koji nastaju za vrijeme seksualnih odnosa.

Foto: Dreamstime

Znanstvenici su je otkrili 2001. godine ispod vulkanske lave. Dodatnim istraživanjem utvrdili su kako je stara oko tisuću godina, a radi se o neimenovanoj gljivi iz roda Dictyophora. Čim se pročulo za postojanje gljive s ovakvim učincima na žene, odmah su se pojavile sumnjičave volonterke koje su pristale biti dio istraživanja. I zaista, orgazmi nisu izostali. S druge strane, njezin miris kod muškaraca izaziva mučninu.

Zašto je masturbacija dobra?

Masturbacija vraća tijelu životnu energiju, povećava produktivnost mozga, opušta, podiže samopouzdanje, može pomoći i kod gubitka kilograma, a vraća i želju za seksom.

Svako zadovoljstvo, pa tako i masturbacija, vraća hormonalnu ravnotežu u normalu. Stručnjaci kažu kako je samozadovoljavanje najlakši način za stvaranje uzbuđenja i postizanje orgazma. Naime, tada se oslobađa hormon ljubavi -oksitocin - koji smanjuje razinu kortizola (hormona stresa) u tijelu, prenosi U.S. News Health.

Foto: Dreamstime

Osim što oksitocin popravlja raspoloženje, pomaže i u mršavljenju jer kortizol je često krivac za višak kilograma i probleme s njihovim gubitkom. Dobro je imati i seksualne maštarije jer se tako povećava razina testosterona u tijelu, a to vodi pojavi jake želje za seksom.

Za dobar seks ženama su najvažnije emocije

Emotivna povezanost ženama je važnija za dobar seks od predigre. U istraživanju aplikacije Kindarom sudjelovalo je 500 žena, a više od polovice njih priznalo je kako im je emotivna povezanost najvažnija.

Manje od četvrtine smatra kako je za dobar seks najvažnija dobra predigra, za deset posto njih najvažnija je komunikacija, a za manje od pet posto seks je loš ako nema novotarija i ako se ne prakticira često.