Sinead Warnes (26) iz Cambridgea tvrdi da je to bila 'ljubav na prvi pogled' kada je prošle godine upoznala svog dečka Daniela Long (42). No, priznaje da je bila 'pomalo oprezna' na početku odnosa pošto je on ipak od nje stariji 16 godina. Ovaj par kojeg često mijenjaju za oca i kćer tvrdi da kritike čine njihovu vezu 'jačom' i kažu da uspijevaju unatoč zlobnim komentarima koje dobivaju od stranaca.

Sinead je inače majka dvoje djece koja svoju vezu ne krije na društvenim mrežama. No, redovito je na TikToku zasipaju negativnim komentarima o dobnoj razlici, a neki je pitaju je li joj on 'tata ili djed', dok je drugi nazivaju 'sponzorušom'. No, unatoč tome, Sinead inzistira da je veza sa starijim muškarcem manje stresna nego s nekim njezinih godina. Ona želi 'normalizirati' veze s velikom dobnom razlikom objavljivanjem videozapisa na TikTok-u, gdje ima 23.000 pratitelja.

- Smatram ga vrlo privlačnim i jako se dobro slažemo. Ni jedno od nas ne brine zbog mržnje koju dobivamo zbog razlike u godinama - rekla je Sinead.

Nekoliko joj je ljudi reklo 'sigurno si s njim jer ima gomilu novca', ali ona zapravo radi dva posla, tako da to nije slučaj.

- Mislim da nas to samo ojača jer nam ne smeta, zapravo nas i nasmijava. Dobivamo više poruka podrške nego mržnje, jednostavno je smiješno i to mi nimalo ne smeta - tvrdi ona.

Upoznali su se još u ožujku 2020. godine kada je Daniel zastao kako bi pomogao Sinead dok je bojala ogradu. Nakon što su proveli nekoliko mjeseci bez ikakvog kontakta, ponovno su se krenuli čuti i počeli izlaziti u siječnju. Isprva je Sinead bila malo oprezna zbog razlike u godinama, ali ubrzo je shvatila da se stvarno dobro slažu i da je on drugačiji.

- Mislim da je on u početku bio puno zabrinutiji od mene što sam mlađa od njega, ali sada nas to ne brine. Moj otac je rekao da su stariji muškarci prošli period izlazaka i zabavljanja te da znaju što žele u svom životu. Daniel je jako prizemljen i ide na posao svaki dan, što mnogi mlađi muškarci ne rade - ispričala je Sinead.

Osim negativnih komentara na TikToku, par također privlači pažnju i u javnosti.

- Puno ljudi bulji u nas. Mislim da ponekad vjerojatno misle da mi je on tata dok me ne uhvati za ruku. No sada me ništa zapravo više ne muči jer, kada bih pokazala da reagiram na to i da mi to smeta, onda bi to djelovalo kao da sumnjam u našu vezu. S njim sam i nije važno što drugi ljudi misle. Njihova mišljenja nisu nam važna - objasnila je Sinead.

Također, naglasila je kako želi upotrijebiti svoj TikTok profil kako bi osvijestila pozitivne strane veze s većom razlikom u godinama.

- Želimo pokazati ljudima da je to normalna stvar. Ako je partner od vas stariji 16 godina to je sasvim u redu. Želim dati podršku drugim ljudima koji su također u takvim vezama i boje se objavljivati ​​bilo što o tome. Mislim da bi se to trebalo normalizirati i ljudi bi trebali moći objaviti video sa svojim starijim partnerom bez da ih ljudi pitaju kolika je razlika u godinama - zaključila je Sinead, piše Daily Mail.