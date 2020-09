- \u017delim vidjeti Roryja kako ide u \u0161kolu i voljela bih do\u017eivjeti svoj 30-ti ro\u0111endan. To bi bio moj cilj. Radim u lokalnoj bolnici u kojoj se i lije\u010dim. Trenutno se prikuplja novac za mene, mog supruga i moje dje\u010dake tako da zajedno odradimo stvari s moje liste. Svi su nevjerojatni. Toliko sam im zahvalna - govori Rebecce, prenosi Daily Mail.

Rebecca svoje de\u010dke \u017eeli odvesti u Disneyland, \u017eeli vidjeti polarna svjetla, i\u0107i na medeni mjesec sa suprugom jer kada su se vjen\u010dali je bila trudna pa nisu uspjeli oti\u0107i na medeni mjesec kakav zaslu\u017euju.\u00a0

- Ima tu i manjih stvari koje \u017eelim. \u017delim zasadi drvo, dati nekoj zvijezdi ime po sebi. Prijatelji su \u010dak preko interneta skupili i 1000 funti (oko 8250 kuna) za mene. Voljela bih i spavati na pla\u017eu, u vlaku - rekla je Rebecca.

Godinu dana nakon dijagnoze, Rebecca je podijelila svoje srceparaju\u0107e putovanje u nadi da \u0107e vi\u0161e \u017eena u 20-ima i 30-ima provjeriti svoje dojke.

- Sa 26 godina nikad ne o\u010dekujete borbu protiv raka. Kada su mi dijagnosticirali rak bila sam \u0161okirana. Moja poruka drugima je da nikad niste premladi. Ako ne\u0161to nije u redu, oti\u0111ite lije\u010dniku. To ne mora biti samo kvr\u017eica. Ako vam to ne izgleda dobro, ako je bolno, reagirajte. Nikad nemojte pomi\u0161ljati da burno reagirate ili da pretjerujete. Ako jedna osoba pro\u010dita ovu pri\u010du i na\u0111e kvr\u017eicu, nadam se da \u0107e sprije\u010diti pogor\u0161anje na vrijeme i da se ne\u0107e na\u0107i u istoj situaciji kao i ja. \u017denama od 20 do 30 godina \u017eelim re\u0107i da rak ne diskriminira. Svejedno je tko ste, u kojoj ste fazi \u017eivota, jeste li trudni ili niste trudni, jeste li dobra ili lo\u0161a osoba - poru\u010dila je Rebecca.

Pro\u0161log rujna, dok se tu\u0161irala, Rebecca je osjetila veliku kvr\u017eicu u desnoj dojci, nakon \u0161to je tjednima osje\u0107ala bol.

Odmah je oti\u0161la kod svog lije\u010dnika op\u0107e prakse koji ju je uvjerio da je vjerojatno rije\u010d o cisti, ali uputio ju je kod stru\u010dnjaka.

- Osje\u0107ao sam bol vjerojatno nekoliko tjedana. Prvo sam pomi\u0161ljala da je to od trudno\u0107e. Dijagnosticiran mi je trostruko negativni rak dojke (TNBC) koji je jako brzo narastao - rekla je Rebecca.

Trostruko negativni rak dojke je rijedak oblik raka dojke, u samo 10 \u2013 20 % svih slu\u010dajeva. To je vrsta raka dojke u kojem na povr\u0161ini tumorskih stanica nisu prisutni estrogenski i progesteronski receptori niti je prekomjerno izra\u017een HER2 protein. Zato su mehanizmi koji tu vrstu raka poti\u010du na rast i dijeljenje uglavnom nepoznati i zbog toga je ta vrsta raka iznimno te\u0161ka za lije\u010denje. Iako pacijenti mogu dobro reagirati na kemoterapiju, ipak su mogu\u0107nosti lije\u010denja ograni\u010dene i prognoze su \u010desto lo\u0161e.\u00a0

- Oti\u0161la sam u specijalisti\u010dku kliniku i oni su osjetili kvr\u017eicu. Radili su mi biopsiju, a dok sam bila tamo radiolog je bio vrlo iskren prema meni i rekao mi je da to ne izgleda dobro. Nepunih tjedan dana kasnije rekli su mi da je to rak dojke. Bila sam trudna 18 tjedana - govori Rebecca.

\u010cim je dobila \u0161okantnu vijest da ima rak, Rebecca je zapo\u010dela svoje lije\u010denje, s \u010detiri runde kemoterapije, kratko nakon \u010dega je uslijedila mastektomija na desnoj dojci.

No, unato\u010d saznanju da joj je kemoterapija smanjila tumor dojke, lije\u010dnici su joj otkrili dva mala \u010dvori\u0107a na plu\u0107ima. Njezin se rak pro\u0161irio.\u00a0

- Rodila sam na carski rez, a Rory se rodio 15. sije\u010dnja sa samo 5 kilograma. Iza\u0161ao je \u010detiri tjedna ranije, ali hvala bogu, sve je bilo u redu. Imala sam CT, jer tijekom trudno\u0107e nisam mogla i\u0107i na snimanje. Prona\u0161li su dva mala plu\u0107na \u010dvori\u0107a, ali nisu bili sigurni je li\u00a0 to karcinom.\u00a0U tom su me trenutku jo\u0161 lije\u010dili za fazu 3 i imala sam radioterapiju. Ali nakon ponovljenog CT pregleda, 23. travnja, rekli su mi da san u\u0161la u 4 fazu bolesti i to terminalnu - rekla je Rebecca.

Od svoje krajnje dijagnoze, Rebecca je primila oralnu kemoterapiju i sada je na imunoterapiji.

- Imala sam vrlo, veliku sre\u0107u jer ne\u0107e puno ljudi dobiti imunoterapiju. Moji onkolozi su fantasti\u010dni. Na kraju mjeseca znati \u0107u djeluje li i smanjuje li rak. To je 4. faza koja je neizlje\u010diva, ali poma\u017ee - rekla je Rebecca.

- Pomirila sam se s tim prili\u010dno brzo. Prili\u010dno sam pozitivna osoba. Imam toliko nevjerojatnih prijatelja i obitelj. Bez njih nikada ne bih mogla u\u010diniti sve te stvari. Divan je osje\u0107aj osje\u0107ati se voljenom i znati da ljudi \u017eele da u\u017eivam u posljednjim godinama svog \u017eivota - govori Rebecca.

To joj je dalo poticaj da radi stvari koje \u017eeli. Rebecca svoju bitku nastavlja s pozitivnim ljudima koji je okru\u017euju i podr\u017eavaju.