Imajte na umu da ste za svoje zdravlje odgovorni - vi sami

Vježbe disanja, kao i istezanja, mogu biti vrlo korisne za održavanje forme dok smo u izolaciji, zatvoreni kod kuće, pogotovo ako dobar dio dana provodite radeći za računalom i imate bolove u leđima. A ako imate problema sa spavanjem, nije naodmet razmisliti i o uvrštenju određenih namirnica u prehranu, koje mogu pomoći da uspostavite bolji san, kaže Helene Cassan, spa & wellness savjetnica u Heritage Resortsu, vodećem wellnessu na Mauricijusu.

Ona ističe šest savjeta koji mogu biti vrlo korisni za opće blagostanje svih koji rade od kuće ili provode vrijeme doma.

- Kriza izazvana pandemijom korona virusa prisiljava nas da živimo drugačije. Podijeljeni smo između osjećaja stresa i tjeskobe te potrebe da živimo u skladu sa sobom i svojim potrebama i sad je pravo vrijeme da se posvetimo radu na sebi. U vrijeme loših vijesti, te loših ekonomskih prognoza, vani je proljeće i događa se buđenje prirode, što nas podsjeća da smo i sami dio te prirode te da možemo osjetiti i neke pozitivne aspekte ove situacije - tvrdi Cassan.

Evo koje tehnike i 'alate' predlaže kao korisne u ovoj situaciji:

1. Duboko disanje

Disanje je važan dio našeg svakodnevnog života, a ipak je tako nedovoljno iskorišteno ili zlouporabljeno, upozorava terapeutkinja. Dodaje kako naše disanje u vrijeme stresa postaje kratko i u trzajima.

- To može uzrokovati slabu oksigenaciju tijela i mozga, a zauzvrat otvara vrata zdravstvenim problemima i otežava upravljanje stresom.Zato svakog jutra kad se probudite, kao i svake večeri prije odlaska u krevet, odvojite 5 minuta za 10 dubokih i dubokih udisaja - savjetuje.

Evo tehnike: Udahnite kroz nos što je dublje moguće, tako da vam se podigne trbuh (dopustite da zrak uđe u donji dio pluća koji na taj način gura dijafragmu prema dolje). Zatim izdahnite kroz nos što je moguće sporije i ispušite zrak iz trbuha. Između izdisaja i udisaja pokušajte na 4 sekunde blokirati disanje, kako biste osjetili vrlo umirujući trenutaki

Tu tehniku ​​možete koristiti kad osjetite prve simptome bolesti, ili kad se morate suočiti s negativnim stresom ili emocijama.

2. Istezanje protiv napetosti i boli

- Sve što se ne kreće može se ukočiti, pa tako i naše tijelo. Da biste održali zdravlje i izbjegli bol i napetost kod kretanja, važno je da ostanete fleksibilni od glave do pete. Ako vam zglobovi budu fleksibilni, potaknut će dobru cirkulaciju i oksigenaciju, smanjujući bol i napetost - kaže Cassan. Pogledajte u videu koje vježbe se za to preporučuju:

Svakog jutra kad se probudite i svake večeri prije odlaska u krevet, odvojite još 5 minuta da biste 3 puta izveli ove vježbe:

Istezanje leđa: Lezite na prostirku na podu ili na krevet, pa savijte desno koljeno i nagnite ga ulijevo (iznad lijeve noge), a pritom držite desno rame pritisnuto uz krevet, a glava okrenuta udesno. Zatim učinite isto s drugom nogom

Korisno za leđa: Sjednite na koljena, pa se spustite prema naprijed s rukama i glavom što bliže podlozi

Istegnite ramena i vrat: Polako nagnite glavu udesno što je moguće bliže ramenu (rukom možete naglasiti rastezanje koje mora ostati sporo i mekano), a zatim učinite isto na drugoj strani. Nagnite glavu naprijed, a zatim polako natrag, držeći ramena opuštena. Okrenite glavu udesno, a zatim lijevo, što više možete. Vrtite glavom 3 puta u smjeru kazaljke na satu, a zatim 3 puta u smjeru suprotnom od toga. Zakrenite ramena prema naprijed, a zatim prema natrag.

Istezanje ruku i omekšavanje prstiju: Zakrenite ruku i ispružite prste naprijed-nazad, dok pritišćete suprotnom rukom

Opuštanje zdjelice i kukova: Napravite kružne pokrete zdjelice u smjeru kazaljke na satu, a zatim u smjeru suprotnom od kazaljke na satu

Opuštanje koljena: ruke stavite na koljena, pa kružnim pokretima zdjelice kružite u smjeru kazaljke na satu, a zatim suprotno od toga

Fleksibilnost stopala i gležnjeva: Rotirajte desni gležanj, s podignutom petom, u smjeru kazaljke na satu, a zatim obrnuto, pa ponovite s lijevim gležnjem

3. Eterična ulja pomažu vašem zdravlju

- Za nekoliko esencijalnih ulja se kaže da imaju antivirusna svojstva, što posebno vrijedi za ulje Ravensare. To je biljka s Madagaskara za koju mještani tvrde da ima čudesna svojstva. Vjeruje se da njeno ulje pomaže protiv virusa i gripe zbog antivirusnih, antiinfektivnih i imunostimulirajućih svojstava, pri čemu ga mnogi koriste kao pomoć kod bolesti respiratornog trakta - kaže terapeutkinja.

Zato preporučuje da 2 do 3 puta dnevno nanesemo 10 kapi čistog ulja Ravensare, ili pomiješano s biljnim uljem, ili nekim neutralnim balzamom. Utrljajte ga između ruku i utrljajte na prsa i dno kralježnice. Stavite ruke oko nosa i duboko udišite.

Možete ga raspršiti i po sobi tako što ćete ga razrijediti u vodi. Kad izlazite, nanesite nekoliko kapi a dlanove prije nego što krenete.

4. Hrana za jačanje imunološkog sustava

Pravilna prehrana je jedan od najboljih saveznika kad je riječ o jačanju našeg imunološkog sustava, savjetuje stručnjakinja. Dodaje kako dan treba započeti s čašom tople vode kako bismo potakli čišćenje organizma. Voće i povrće najbolje je jesti u sirovom obliku, s tim da treba voditi računa da kupujemo organske proizvode.

Zdravlju pridonosi i napitak za jačanje imuniteta: pomiješajte med, kurkumu, đumbir, limun, uljanu repicu (ili drugo ulje puno omega 3 i 6 kiselinama). Žlicu te mješavine treba dodati u čašu tople vode ili zelenog čaja (ne previše vruće, jer toplina može uništiti svojstva tih sastojaka), savjetuje Sassan.

Dobar izbor za zdravlje je i mješavina orašastih plodova i sjemenki, koje možemo grickati samostalno, ili dodati salatama.

Posebno se preporučuje i konzumiranje mahunarki, poput slanutka, leće, crvenog i bijelog graha.

5. Održavanje pozitivnog uma

U ovo uznemirujuće vrijeme važno je održavati pozitivan duh, čak i ako to nije lako. Negativni duh i emocije često privlače više negativnosti, dok pozitivan duh i emocije privlače pozitivnost u vaš život, kaže Cassan te dodaje nekoliko savjeta za održavanje pozitivnog duha u svakodnevnim situacijama:

Prije svega, započnite svoj dan i završite ga zahvalom za sve dobre stvari koje imate i želite ih zadržati, vizualizirajte dobre stvari koje želite i osjetite emociju kad dobijete ono što želite.

Kad osjetite negativne osjećaje zbog nečeg što se dogodilo tijekom dana, pokušajte se odvojiti od tog osjećaja i usidriti na nešto pozitivno (emociju, aktivnost ili pozitivniji razgovor). To će u početku biti teško, no s praksom ćete to savladati sve bolje i bolje i većinu svog dana provodite na pozitivnoj nozi.

6. Vježbe za bolji san

Na fizičkoj razini, san je izuzetno važan, jednako kao i vježbanje. Oboje djeluje na naše hormone i važno je za dobro zdravlje. Izaberite tjelesnu aktivnost koja odgovara vama. Idealna aktivnost obuhvaća izgradnju mišića i malo kardio vježbi. Možete vježbati sami, na otvorenom, ili u zatvorenom prostoru, s grupom. To mogu biti joga, Tai-Chi, pilates ili nešto slično, a važno je ne zaboraviti da se prije i nakon vježbanja treba protegnuti.

Dobar san je važan za obnavljanje vašeg tijela i mozga. Ne postoji idealno vrijeme za spavanje koje je primjenjivo za sve. Ključno je ovdje kvalitetno spavanje.

Da biste postigli kvalitetan san, ne smijete ostati budni prekasno, odnosno trebali biste biti u krevetu do 23:00 sata. Uz nekoliko dubokih udisaja, smirite tijelo i um i pokušajte zaspati s pozitivnom mišlju, kako biste odredili ton svojim snovima.

