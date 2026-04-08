Imaju preko 100.000 tulipana! Ovaj dvorac skriva najljepši proljetni spektakl u Europi

U podnožju srednjovjekovnih zidina Arundel Castle, na jugu Engleske, u grofoviji West Sussex, svakog se proljeća odvija prizor koji spaja raskoš prirode i dubinu povijesti. Tulip Festival, koji se ondje organizira tijekom travnja, pretvara stoljetne vrtove u more boja, gdje se više od stotinu tisuća tulipana razlijeva kroz pažljivo oblikovane gredice i travnjake. Posjetitelji koji dolaze iz svih dijelova Ujedinjenog Kraljevstva i šire ne dolaze samo zbog cvijeća, nego i zbog jedinstvenog osjećaja da se nalaze na mjestu gdje se slojevi prošlosti i sadašnjosti neprimjetno preklapaju.