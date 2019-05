Imala 254 kile i plakala od boli: Iz kreveta su je vadili dizalicom

Engleskinja Denise Eccleston (58) iz Tamwortha radila je kao medicinska sestra. Na poslu je 2007. godine teško ozlijedila leđa i morala je zbog toga dati otkaz.

Foto: Screenshot/Channel 5

Majka je troje djece, a u narednim godinama probila je granicu pretilosti i natukla 254 kilograma. Zadnje četiri godine nije ustala iz kreveta, a kad su je pokušali dizalicom uspraviti i omogućiti joj da bude uz svoju obitelj, no zbog bolova je plakala i vikala. Snimali su je za televizijsku seriju o pretilim ljudima 2014. godine, a nedugo potom je preminula od upale pluća.

Njezina je kralježnica bila u katastrofalnom stanju, a zbog težine i pritiska na pluća bila je na kisiku, piše Daily Mail. Njezin suprug Eddie pokušao joj je olakšati stanje i pružiti podršku. Čak je naručio poseban stolac velikih dimenzija kako bi mogla s njim sjediti u dnevnom boravku umjesto da leži u krevetu u spavaćoj sobi.

- Čak i ako je to samo nekoliko sati na dan, moći ću razgovarati sa suprugom i biti uz njega. Bilo bi to kao što smo se nekad družili, to bi bilo božanstveno - kazala je Denise u dokumentarcu.

U posebno dirljivom dijelu filma redatelj je prikazao kako je radnici pokušavaju podići dizalicom i prenijeti do stolca udaljenog samo nekoliko koraka od kreveta. No bol je bila prevelika i uskoro je molila da je ostave u krevetu. Suprug i radnici su je tješili.

Stolac je ručni rad, a suprug ga je platio oko 68.000 kuna. Izrađivali su ga tri godine, a posebna tehnologija protoka zraka na sjedalici omogućuje čovjeku njezine građe normalnu cirkulaciju i protok krvi i dok sjedi.

Kako bi je prebacili iz kreveta u stolac, dizajnirali su posebnu dizalicu kojom bi je prebacili najprije u invalidska kolica, a odatle bi je odgurali do stolca u dnevnom boravku. No posao je dodatno otežala njezina dijagnoza limfedema, stanja zbog kojeg se višak tekućine nakuplja u tkivima stvarajući otekline. Kad ju je dizalica podignula u zrak, bol je postala neizdrživa.

- Ovo neće ići. Ja to ne mogu - plakala je Denise držeći masku s kisikom na licu, a potom je počela moliti supruga da stanu. Nakon 40 minuta agonije, tim je uspio posjesti Denise u invalidska kolica i činilo se da će je uspjeti odgurati do njezina stolca u dnevnom boravku.

No druga dizalica u dnevnom boravku se slomila i nisu je uspjeli podići iz invalidskih kolica. Na kraju dokumentarca otkrili su kako su je samo jedanput uspjeli posjesti u stolac prije smrti.

- Žao mi je što nisam sposobna biti majka i supruga kakva sam bila. Zapela sam u ovoj sobi i jednostavno ne mogu izaći. Želim ostati pozitivna jer sam inače pozitivna žena - kazala je. U vrijeme kad su snimali dokumentarac iz sobe nije izašla četiri godine, a iz kuće ukupno sedam godina.

- Pokušala sam izaći iz kreveta prije dva tjedna, no to je bilo toliko bolno da je na kraju stigla Hitna - kazala je.

Dobila je dvije asistentice koje je općina plaćala 136.000 kuna na godinu. Kupale su je šest puta na tjedan kako bi spriječile pojavu infekcija kože ili kako bi liječile već postojeće stanje.

Zahvaljujući suprugovoj upornosti, Denise je sama odabrala asistentice budući da je posao koji su obavljale bio prilično intiman. Kad one nisu bile u blizini, o Denise se brinuo suprug. Uz brojne komplikacije i općenito teško stanje, preminula je od upale pluća.

Mišljenje hrvatskog stručnjaka

- Nema tkiva i organa na kojima se ne javljaju problemi zbog debljine. Kardiovaskularni sustav pati pa dolazi do popuštanja srca, infarkta, aritmije, moždane kapi. Ljudi dobivaju dijabetes, hipertenziju, karcinom. Prilična je povezanost malignih bolesti i debljine. Kod žena je to karcinom dojke, vrata maternice, tijela maternice iza menopauze, kod muškaraca karcinom prostate, a kod oba spola karcinom debelog crijeva, bubrega, žuči, štitnjače itd. Komplikacije su i duboka venska tromboza s tromboembolijom koja može završiti fatalno - kazao nam je nedavno komentirajući sličan slučaj prim. dr. sc. Jozo Jelčić, specijalist endokrinologije i dijabetolog koji se dugi niz godina bavi problemom debljine.

Ljudi s pretjeranom tjelesnom težinom imaju učestale probleme s bubrežnim i žučnim kamencima, GERB tj upalnu bolest jednjaka, divertikulozu crijeva, herniju, osteoartritis, kožne promjene, slabe kognitivne funkcije, Alzheimer se može javiti. Pojednostavljeno, sva tkiva i organi su pogođeni komplikacijama debljine. To je kronična bolest, uzroci su dijelom genetski, a dijelom je to i današnji stil života. To je kronična bolest koja se trajno liječi. Ljudi misle da su potrebne neke akcije liječenja i da će u tih pola godine ili godinu riješiti problem. To je kao da godinu dana liječite tlak ili dijabetes, kazao je dr. Jelčić.