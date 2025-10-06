Imali hiperprodukciju liječnika, a nigdje ih nije bilo ni 'za lijek'

Prijeti nam hiperprodukcija bijelih kuta, odnosno liječnika, ističe se u analizi Večernjeg lista na današnji dan 1970. godine. U školskoj godini 1969/70. na fakultete se prijavilo 19.120 kandidata, a 2790 njih apliciralo je na zdravstvene fakultete, piše u podnaslovu velike analize koju potpisuje istaknuta zdravstvena novinarka Zdenka Korošec. Taj broj godinama raste, a tek završeni liječnici često ne mogu do posla odmah nakon studija, pa odlaze u inozemstvo. Istodobno, po broju liječnika u odnosu na broj pacijenata smo među zemljama s najnepovoljnijim odnosom u Europi. U mnogim se ordinacijama opće medicine osjeća trajan nedostatak (normativ je jedan liječnik na 3000 pacijenata, a nerijetko rade i sa više od 5500 pacijenata). U pojedinim županijama ima problema i u zubnoj zaštiti, a u pojedinim bolnicama nedostaju i specijalisti, pa bi bio potreban značajan trud oko ujednačavanja, zaključuje se.

