'Imam 23 godine, ali tijelo 8-godišnjakinje. Neki me žele nositi kao bebu, najviše stariji'

Shauna Rae (23), koja živi u Pennsylvaniji, je imala samo šest mjeseci kada joj je dijagnosticiran rijedak oblik raka mozga. Zbog ove dijagnoze narasla je samo 116 cm.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kada biste me pogledali, pomislili biste da sam normalna djevojčica koja radi normalne stvari za djevojčice sa svojom zabavnom, ludom obitelj. Ali, istina je da nisam djevojčica. Ja sam žena, 22-godišnjakinja zaglavljena u tijelu osmogodišnjakinje - rekla je u svom TLC reality showu 'I Am Shauna Rae':

Otkrila je i kako joj je zbog svog izgleda teško pronaći partnera, a jednom je otkrila i kako njeni roditelji strahuju da će privući samo pedofile zbog svog dječjeg izgleda. Također, dodala je da je u javnosti neki često podižu kao bebu.

- Da, to se često događa. Najviše to mi rade stariji ljudi i zato to nekako razumijem - rekla je Shauna i dodaje da joj se to uglavnom događa kada izađe vani sa svojom obitelji.

- Obično su to susreti kada sam u restoranu sa svojom obitelji. Mnogi me pozdrave tako što me podignu i zagrle - kaže i dodaje da se pokušava ne uvrijediti kad se to dogodi jer razumije da ljudi nisu uvijek svjesni njezinog stanja.

- Ljudska bića treba tretirati jednako. Moramo shvatiti da svatko ima svoje granice i da to moramo poštovati - zaključila je, a piše The Sun.