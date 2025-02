'Imam 28 godina, a moj dečko više nije zainteresiran za seks, sada živimo kao cimeri'

Mnogi parovi suočavaju se s padom seksualne želje nakon određenog vremena u vezi. No kada se iz strastvenog odnos pretvori u suprotnost – život s partnerom koji više nije zainteresiran za seks – to može stvoriti ozbiljan problem. Upravo to iskustvo za The Sun dijeli 28-godišnja žena koja se našla u situaciji u kojoj je njezin dečko, s kojim je u vezi već tri godine, izgubio interes za seks.

Za njih je seksualni život do prošle godine bio strastven i pun uzbuđenja, a borbe i pomirenja su redovito vodile ka strastvenim trenucima u spavaćoj sobi. Međutim, posljednjih nekoliko mjeseci stvari su se drastično promijenile. Seks je nestao, a svađe postale češće.

U početku je njezin dečko tvrdio da je sve u redu, no nakon nekoliko mjeseci priznao je da je njegova seksualna želja potpuno nestala. Uvjerava je da nije upoznao nikog drugog i da nije izgubio interes za nju, već jednostavno više nije zainteresiran za seks.

Foto: 123RF

Pokušala je na sve načine ponovo uspostaviti strast, čak je nosila zavodljivo donje rublje i slala mu provokativne poruke, no ništa nije pomoglo. Danas, oni više ne vode strastven život, nego su postali cimeri. Seks joj je uvijek bio način da se opusti, oslobodi stresa i poveže s partnerom, no sada se osjeća napetom i tjeskobnom.

Zašto se gubi seksualna želja?

Stručnjaci objašnjavaju da postoji mnogo razloga zbog kojih partner može izgubiti seksualnu želju. Najčešći su stres, anksioznost i depresija. U ovom slučaju, važno je razgovarati s partnerom izvan spavaće sobe i pokušati otkriti je li pod pritiskom ili ga muči nešto drugo.

Također, kod muškaraca, gubitak seksualne želje može biti uzrokovan strahom od problema s erekcijom, što može uključivati stres, zdravstvene probleme ili čak skrivene ovisnosti, poput prekomjerne konzumacije pornografije. U takvim situacijama, važno je potaknuti partnera da posjeti liječnika kako bi isključio ozbiljne zdravstvene probleme.

Foto: Dreamstime

Seksualni terapeuti i stručnjaci za psihoseksualnu medicinu mogu pomoći u razumijevanju dubljih uzroka problema i pružiti konkretne smjernice za obnavljanje strasti u vezi.

Nema razloga da se veza, u kojoj ste bili sretni, mora pretvoriti u 'cimerstvo'. Ako zajedno radite na otkrivanju problema, moguće je ponovno ugraditi strast i povjerenje u vašu vezu.