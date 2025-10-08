Obavijesti

PODIJELILA SAVJETE ZA VJEŽBANJE

'Imam 71 godinu i jača sam no ikad, evo kako mi je to uspjelo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram / fit_functional_powerfulat70

Emmie je oduvijek bila aktivna, no tijekom pandemije njezino se zdravlje povuklo u drugi plan. Postala je glavna skrbnica svojoj majci u devedesetima

Prije pedeset godina, Emmie Sanh ne bi povjerovala da će u dobi od 71 godine dizati veće težine nego ikada i osjećati se snažnije, energičnije i vitalnije nego u mladosti. „Da mi je netko tada rekao da ću sa 71 godinom biti u najboljoj formi svog života, nasmijala bih se“, govori danas, podižući utege s lakoćom i osmijehom koji odražava mir i samopouzdanje.

Emmie je oduvijek bila aktivna, no tijekom pandemije njezino se zdravlje povuklo u drugi plan. Postala je glavna skrbnica svojoj majci u devedesetima, a briga o sebi potpuno je nestala iz dnevne rutine.

- Moja jedina misija bila je brinuti o majci. Nisam spavala, nisam vježbala, a svaku večer završavala bih s čašom vina kako bih se smirila - prisjeća se.

Kada je napunila 68 godina, odlučila je da je vrijeme za promjenu. I dalje je brinula o majci, ali osjećala je da gubi snagu i sebe. Dobila je na težini, izgubila mišićni tonus i energiju: „Znala sam da želim doživjeti svoje devedesete, ali ne ovako. Morala sam se sabrati.“ U potrazi za novim početkom, prijavila se na 12-tjedni online fitness program "Train with Joan", izazov koji je obećavao promjenu kroz kombinaciju vježbanja snage i svjesne prehrane.

Program joj je donio strukturu i zajednicu koja ju je motivirala. Kroz aplikaciju je dobila plan treninga, pet puta tjedno, cjelotjelesne vježbe snage, praćene detaljnim vodičem o prehrani.

Isprva ju je zbunila nova rutina: brojanje makronutrijenata, praćenje svakog zalogaja, planiranje obroka. No, s vremenom, sve je postalo prirodno. Naučila je čitati nutritivne deklaracije, razumjeti porcije i postati svjesna onoga što unosi u tijelo. Povećala je unos proteina, smanjila ugljikohidrate i masti i vrlo brzo primijetila promjene. „Imala sam više energije, spavala sam bolje i osjećala sam se snažnije, i fizički i mentalno.“

Danas, u 71. godini, Emmie trenira pet dana tjedno u svojoj kućnoj teretani. Tri dana posvećuje donjem dijelu tijela, a dva gornjem, koristeći utege, bučice, šipke i elastične trake. Treninzi traju oko sat i pol, a uključuju vježbe poput mrtvog dizanja, čučnjeva, hip thrustova i biceps pregiba. Slijedi princip progresivnog opterećenja, postepeno povećava težine kako bi postajala sve snažnija. „Ne radim to zbog godina“, kaže, „radim to zbog života.“

Osim klasičnog treninga snage, u svoju rutinu uključuje i pliometrijske vježbe, skokove, burpeeje i žabice, koje potiču gustoću kostiju. „U mojim godinama, rizik od osteoporoze je stvaran, ali ja želim ostati čvrsta, i fizički i mentalno.“ Uz to, tri puta tjedno preskače uže po 20 minuta kako bi održala kondiciju i zdravlje srca, a svaki trening završava dubokim istezanjem.

Tri odluke promijenile su njezin život: prestala je piti alkohol i jesti prerađene grickalice, naučila je osloniti se na zajednicu i usvojila mentalni fokus koji joj je omogućio da ostane dosljedna. „Nekad sam mislila da moram sve sama. Danas znam da je snaga i u povezivanju. Možeš biti neovisna i imati podršku, te dvije stvari se ne isključuju.“

Kroz ovaj proces, Emmie je ponovno otkrila radost u tijelu, ali i mir u umu. Počela je voditi dnevnik, meditirati i svjesno živjeti svaki dan. „Promjena se ne događa preko noći. Ona se gradi u tišini, svakim izborom da ustaneš, treniraš, pojedeš zdravo i vjeruješ sebi.“

Nakon godina u kojima je zaboravila sebe, Emmie Sanh danas diže utege, ali i vlastiti životni duh. „Starenje je neizbježno, ali slabost je izbor“, kaže. „A ja biram snagu.“, piše msn.

