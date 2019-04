Imao bolnu erekciju dva dana, na kraju su mu odrezali glavić

Neimenovani 52-godišnjak u bolnicu se javio zbog neprekidne erekcije (prijapizma) koju je imao puna dva dana. Obavljena mu je drenaža (postupak u kojem se kateterom ili sondom omogućuje istjecanje nakupljenih tjelesnih izlučevina). No, zaboravili su mu izvući kateter koji je ubrzo izazvao gangrenu te mu je vrh penisa pocrnio. Kad se vratio u bolnicu na penisu je bilo toliko mrtvog tkiva da doktori nisu imali drugu opciju osim amputacije glavića.

Slučaj objavljen u stručnom časopisu British Medical Journal prokomentirao nam je prof. dr. Ivan Gilja, urolog s više od 40 godina staža.

- U praksi sam se mnogo puta susreo s problemima višednevne erekcije. Riječ je o vrlo bolnim erekcijama koje se liječe i rješavaju različitim kirurškim zahvatima. Razlozi za pojavu ovog problema su brojni, a među njima su, primjerice, krvožilne bolesti i prekomjerni seks te seksualno uzbuđenje - pojašnjava urolog i dodaje da se nikada nije susreo sa slučajem produljene erekcije koji je završio amputacijom.

Tri tjedna nakon operacije muškarac je mogao normalno mokriti i imao je 'zdravu ranu', navodi se u izvješću.

- Nakon prolongirane erekcije apsolutno dolazi do impotencije, ali i do drugih komplikacija, pa i gangrene i amputacije. No ni nakon amputacije penisa nema problema sa uriniranjem, otvor uretre ostaje u dubini bataljka - objasnio je estetski kirurg, dr. Duško Maletić koji između ostalog radi zahvate produljenja muškog spolovila.

- Odstranjivanje dijela spolovila može imati velikih posljedica za seksualni život, a ovisi o tome zbog čega je rađena amputacija - dodaje plastični kirurg.

Bol neprekidne erekcije iskusio je i Neven Ciganović.

- Bože dragi. I meni su se stvorili ugrušci, ali nije mi prijetila gangrena nego doživotna impotencija. Imao sam sreću što sam došao kod odličnog liječnika u Beogradu - rekao nam je i dodao da mu je potpuna erekcija trajala sedam dana, sve do prve operacije, a da mu se stanje smirilo i vratilo u normalu tek nakon trećeg zahvata.

- Nisam nikad saznao zašto se to meni dogodilo. Imalo je neke veze sa žilama, a pretpostavljali su da bi uzrok mogao biti genetski ili uzrok uzimanja nekih lijekova. U to vrijeme sam pio samo jedan lijek koji inače nisam koristio i mislim da je to bio uzrok svega - rekao je.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Fizički oporavak nakon operacije trajao mu je tri mjeseca, ali psihički se oporavljao puno duže.

- Ožiljak od operacije bio je jako vidljiv jer su rez napravili po cijeloj dužini penisa s gornje strane i to me dosta pogađalo psihički. Vjerojatno bi mi bilo lakše da su ga napravili s donje strane, da ga barem ne gledam. Ožiljak još imam iako se vrlo slabo vidi, a i ne osjećam ga uopće - priča Cigi.

Normalan seksualni život mogao je nastaviti pet mjeseci nakon operacije.

- Danas sve funkcionira normalno, jedino što mi erekcija duže traje i polakše se spušta, pa je i seks dulji - zaključio je.

- S produženom erekcijom, u slučaju da hladan oblog i tuš ne pomognu, odmah se treba javiti urologu, znači hitna obrada sa urološke strane je nužna - upozorava dr. Maletić.