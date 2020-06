Imate li ih? Devet osobina koje su neodoljive i privlače partnere

Muškarca i ženu će odbiti oni koji su previše kritični prema sebi i drugima, ne znaju što žele te na svijet gledaju crno, a najprivlačniji su nam partneri koji djeluju sretno i to nama mogu dati

<p>Koliko god nam se činilo da su muškarci i žene dva različita svijeta, čini se kako svi u ljubavi želimo otprilike isto - partnera koji nas može usrećiti i kojeg ćemo sami usrećiti. </p><p>Pogledajte video o malim trikovima za sreću:</p><p>No što to obuhvaća? Prvenstveno, privlače nas 'sretni ljudi'. Prema Martinu Seligmanu, ocu 'pozitivne psihologije', hoćemo li biti sretni ili ne je 60 posto određeno genetskim faktorom (što smo naslijedili od svoje obitelji i jedinstveni temperament s kojim smo došli u svijet), kao i naše okruženje. Ostalo je u našim rukama.</p><p>Ovo je devet osobina koje nose sretni ljudi i time privlače ljude oko sebe, prenosi <a href="https://www.yourtango.com/2018309599/9-irresistible-personality-traits-increase-happiness">Your Tango</a>.</p><h2>1. Sretni ljudi vole sebe</h2><p>Oni su zadovoljni i cijene sebe kao individualce. Uvijek ima prostora za napredak, ali općenito znaju i vole tko su. Oni su sigurni, optimistični, otporni i prilagodljivi. Oni mogu vidjeti humor čak i u stvarima koje naizgled ne djeluju smiješno</p><h2>2. Oni su samostalni</h2><p>Oni gledaju u sebe kako bi pronašli odgovore i rješenja. Ne vide sebe kao žrtve. Drugim riječima, sretni ljudi su naučili što im je najvažnije, što je njihova istina te naučili razliku od toga i dopuštanja drugima da im diktiraju i nameću svoja uvjerenja.</p><h2>3. Njihovi se odnosi ne temelje na 'ti me upotpunjuješ'</h2><p>Sretni su ljudi cjeloviti u sebi, radeći na sebi potreban posao kako bi znali tko su. Na odnose gledaju kao na proširenje, a ne na osnovu ljudskog iskustva. Ne radi se o 'što možete učiniti za mene' već o tome da su suštinski ljubavni odnosi bezuvjetni.</p><h2>4. Sretni ljudi žive u trenutku</h2><p>Oni znaju cijeniti male stvari i uživati u njima, bez da se neprestano koncentriraju na ono negativno. Ipak prihvaćaju promjene i vjeruju da se sve događa s razlogom.</p><h2>5. Prakticiraju zahvalnost</h2><p>Biti zahvalan je velika stvar, jer nam omogućuje uživanje u životu. Sve što se dogodi sretnim ljudima, oni promatraju kao iskustvo, avanturu, priliku ili pak normalan slijed života.</p><h2>6. Teže za srećom</h2><p>Drugim riječima, oni se zapravo trude biti sretni. Druže se s pozitivnim ljudima te imaju tendenciju da gledaju svjetliju stranu života. Pokušavaju naći rješenja i odgovore koji ih vode nečem dobrom, čak i kada se to isprva ne čini tako</p><h2>7. Oni vode računa o sebi</h2><p>Vježbaju za ublažavanje stresa, anksioznosti i depresije. Znaju se odspojiti, distancirati se od životnih stresova. Mnogi sretni ljudi imaju duhovnu praksu, bilo da se šeću prirodom, bave sportom ili meditiraju.</p><h2>8. Interpersonalna povezanost im je od vitalne važnosti</h2><p>Oni slušaju druge i istinski ih zanima što drugi misle, osjećaju i rade - i uključuju ljude u ono što im je važno. Ne uspoređuju se s drugima i ne trpe loša ponašanja. </p><h2>9. Sretni ljudi kontroliraju vlastiti život i sudbinu</h2><p>Slijede svoju strast. Ne dozvoljavaju da ih loša situacija porazi; kad se dogodi nešto loše, odluče to shvatiti kao izazov, a zatim pokušaju više. Oni prihvaćaju ono što se događa u životu, posebno ono što se ne može promijeniti - i tada kreću dalje.</p><p>Na kraju, važno je reći kako sreća nije stalno stanje blaženstva koje se na kraju postiže, već je način postojanja koji treba njegovati, prakticirati i održavati.</p>