Imate malu rupicu pokraj uha? 'To je evolucijski ostatak škrgi'

Vrlo mali broj populacije rađa se s malenom, jedva vidljivom rupicom pokraj uha, na dijelu gdje se uška spaja s glavom. Naravno, ti ljudi nisu neobični ljudi-ribe niti vanzemaljci već rijetki koji imaju takozvani preaurikularni sinus.

U Britaniji tek jedan posto populacije rađa se s ovom rupicom, no u SAD-u taj je broj još manji. U Aziji i Africi taj postotak varira pa se pojavljuje kod četiri do deset posto populacije.

Riječ je fizičkoj malformaciji koja se može manifestirati u obliku čvorića, udubljenja ili rupice koja se nalazi na bilo kojem dijelu vanjskog dijela uha, no najćešće na spoju ušne hrskavice i lica.

Preauricular Sinus. A blessing or a curse? I'm afraid I have this. :( pic.twitter.com/00HSr1uE3R