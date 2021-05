Iako je to sama po sebi poražavajuća činjenica, taj oblik zabave i provođenja vremena puno toga nosi sa sobom, što će se tek u budućnosti vidjeti. Jedna od stvari koje su već sad očite je skraćen i kodiran način sporazumijevanja.

POGLEDAJTE VIDEO: 7 najčešćih grešaka u odgoju

Svakodnevno se šalje masa poruka, ali te poruke se najmanje sastoje od riječi, uglavnom su pune kratica i emotikona. Kako biste bili u toku i razumjeli što vam žele reći donosimo popis najčešćih krilatica i njihova značenja:

BIH - Burn In Hell (gori u paklu)

FOAD - Fu** Off And Die (odj*** i umri)

H8 - mržnja

ODJ - odj**i

ASL - Age/Sex/Location (godine/spol/lokacija)

MIRL - Meet In Real Life (nađimo se u stvarnom životu)

W2M - Want To Meet (želiš li se naći sa mnom)

GNOC - Get Naked On Cam (skini se ispred kamere)

Sugarpic - Suggestive or erotic picture of self (pokaži svoju erotsku sliku)

HSWM - Have Sex With Me (želiš li seks sa mnom)

SP - samo prirodno, pušenje marihuane

IUP - idemo u prirodu, pušenje marihuane

CRAFT - Can’t Remember A Fu**ing Thing (ne mogu se ničega sjetiti)

LMA - Leave Me Alone (ostavi me na miru)

FML - Fu** My Life (je… moj život)

IHML - I Hate My Life (mrzim svoj život)

Ana buddy ili Mia buddy - Anorexic or bulimia buddy (prijatelj koji podržava bulimiju ili anoreksiju)

BMK - nije me briga

BTW - by the way (usput)

LOL - laughing out loud (jako smiješno, najčešće se koristi s ironijom)

BRB - be right back (odmah se vraćam)

BFF - best friends forever (zauvijek najbolji prijatelji)

CYA - see ya (vidimo se)

OMG - oh my good (o moj Bože)

ILY - i love you (volim te)

IDC - i don’t care (ne zanima me)

WTF - what the fu** (koji vrag)

WYWH - wish you were here (volio bih da si tu)

IRL -– in real life (u stvarnom životu)

TBH - to be honest (iskreno)

AMR - ako me razumiješ

MMM - ma možeš mislit

USOS - upišati se od smijeha, hrvatska inačica za američki izraz LOL

I na kraju, kratice vezane direktno za roditelje:

POS - Parents Over Shoulder (roditelji iznad ramena)

P911 - Upozorenje na roditelja

CD9 - Code 9, roditelj u blizini

5 - Pričekaj nekoliko minuta, roditelj u sobi

55 - Zrak je čist

AITR - Adult In The Room, odrasli u prostoriji