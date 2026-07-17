Impresivni podzemni gradovi u kojima su ljudi doista živjeli

Skriveni ulazi, drevni tuneli i složena povijest kriju se ispod površine zemlje, čuvajući priče o životu za koji malo tko zna. Mnogi podzemni prolazi ili trgovački centri nazivaju se gradovima, no u ovoj galeriji otkrijte rijetka mjesta koja su uistinu bila podzemna naselja u kojima su ljudi živjeli i stvarali svoje zajednice
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledajte impresivne podzemne gradove u kojima su ljudi nekoć živjeli te otkrijte fascinantne priče koje se kriju ispod površine zemlje.
| Foto: Canva
U nastavku pogledajte impresivne podzemne gradove u kojima su ljudi nekoć živjeli te otkrijte fascinantne priče koje se kriju ispod površine zemlje.
|
Foto: Canva
U nastavku pogledajte impresivne podzemne gradove u kojima su ljudi nekoć živjeli te otkrijte fascinantne priče koje se kriju ispod površine zemlje.
| Foto: Canva
KAPADOCIJA, TURSKA.
Smještena u središnjoj Turskoj, regija Kapadokija dom je čak 36 podzemnih gradova. Najpoznatiji među njima je Derinkuyu, ujedno i najdublji, koji se proteže do približno 85 metara ispod površine zemlje.
| Foto: 123RF
Podzemni grad Derinkuyu sastoji se od sedam razina i nekoć je mogao pružiti utočište za čak 20.000 ljudi.
| Foto: 123RF
Grad je imao sve što je bilo potrebno za svakodnevni život – trgovine, stambene prostorije, škole, ventilacijska okna, bunare, kuhinje, preše za ulje, kupalište, skladišta pa čak i primitivne vinarije.
| Foto: 123RF
Ovaj labirintni grad potječe iz oko 8. stoljeća prije Krista te je služio kao sigurno utočište od napada i osvajača.
| Foto: 123RF
U slučaju opasnosti svaka razina mogla se potpuno zatvoriti masivnim kamenim vratima, čime su stanovnici dodatno povećavali svoju sigurnost.
| Foto: 123RF
Iako se u Derinkuyuu nalazi jedina podzemna crkva u obliku križa, u cijeloj Kapadokiji procjenjuje se da postoji oko 150 crkava i nekoliko samostana.
| Foto: 123RF
Grad je otkriven 1963. godine, kada je jedan mještanin tijekom obnove kuće naišao na mrežu podzemnih tunela. Za posjetitelje je otvoren dvije godine kasnije, no danas je dostupno manje od polovice njegova prostora.
| Foto: 123RF
MATMATA, TUNIS.
U ovom podzemnom naselju stalno živi više od 2.000 stanovnika.
| Foto: 123RF
Domovi su nastali kopanjem velikih kružnih jama iz kojih su potom isklesane umjetne špilje koje služe kao stambeni prostori.
| Foto: 123RF
Iako je podzemni kompleks ponovno otkriven tek 1967. godine, vrlo brzo je postao poznat diljem svijeta.
| Foto: 123RF
Hotel Sidi Driss u Matmati poslužio je kao kulisa za dom Lukea Skywalkera na planetu Tatooine u filmu Ratovi zvijezda: Nova nada".
| Foto: 123RF
Podzemni grad pojavio se i u filmu "Ratovi zvijezda: Napad klonova"
| Foto: 123RF
PETRA, JORDAN.
Drevni karavanski grad skriven u planinama južnog Jordana, Petra je na vrhuncu prije otprilike 2.000 godina možda imala čak 40.000 stanovnika.
| Foto: 123RF
Drevni Nabatejci ručno su isklesali pješčenjačke stijene i pretvorili ih u impresivan niz prostorija, grobnica, dvorana i hramova.
| Foto: 123RF
Jedna od najpoznatijih građevina je Al-Khazneh, odnosno Riznica, čije se raskošno pročelje uzdiže oko 40 metara duž stijene.
| Foto: 123RF
Petra je dodatnu svjetsku slavu stekla pojavljujući se u filmu "Indiana Jones i posljednji križarski pohod".
| Foto: 123RF
Naselje je napušteno oko 7. stoljeća, a Europljani su ga ponovno otkrili tek tijekom 19. stoljeća.
| Foto: 123RF
COOBER PEDY, AUSTRALIJA.
Ovaj mali podzemni gradić u australskoj saveznoj državi Južna Australija, poznat kao "svjetska prijestolnica opala", ima oko 1.600 stanovnika koji žive ispod površine zemlje.
| Foto: 123RF
Uz rudnike i podzemne hodnike nalaze se kuće, trgovine, restorani, hoteli, muzeji, crkve, kasino, suvenirnica pa čak i lokalni pub.
| Foto: 123RF
Stanovnici su svoje domove gradili pod zemljom kako bi se zaštitili od ekstremnih vrućina, ali i od dingoa koji lutaju ovim područjem.
| Foto: 123RF
Coober Pedy proizvodi više od 80 posto svjetskih zaliha opala, a ujedno je dom jedne od rijetkih podzemnih crkava na svijetu.
| Foto: 123RF
Iako je poznat po rudarskoj tradiciji i napornom radu, gradić slovi i kao ugodno te prijateljski nastrojeno mjesto za život.
| Foto: 123RF
MATERA, ITALIJA.
Sassi di Matera, što u prijevodu znači "kamenje Matere", naziv je za područje prapovijesnih špiljskih nastambi u gradu Materi na jugu Italije.
| Foto: 123RF
Riječ je o jednom od najstarijih naselja u Italiji, čiji počeci sežu čak do oko 10.000 godina prije Krista.
| Foto: 123RF
Kuće su isklesane izravno u vapnenačkoj stijeni, stvarajući jedinstven podzemni kompleks koji i danas oduševljava posjetitelje.
| Foto: 123RF
Iznenađujuće, ljudi su u tim skromnim špiljama živjeli sve do sredine 20. stoljeća, bez osnovnih komunalnih uvjeta i uz vrlo malo prirodnog svjetla.
| Foto: 123RF
Loši životni uvjeti, siromaštvo i širenje bolesti s vremenom su pretvorili ovo područje u sirotinjsku četvrt.
Između 1953. i 1968. godine stanovnici su preseljeni u moderne domove, no posljednjih desetljeća razvoj turizma i umjetničke scene vratio je život ovom povijesnom lokalitetu.
| Foto: 123RF
NAOURS, FRANCUSKA.
Ispod šumovitog platoa na sjeveru Francuske krije se oko tri kilometra tunela i više od 300 umjetno isklesanih prostorija, smještenih približno 30 metara ispod površine.
| Foto: 123RF
Lokalitet je nastao oko 3. stoljeća kao dio rimskog kamenoloma, a kasnije je proširen u podzemno selo kada su ga stanovnici počeli koristiti kao sklonište tijekom srednjovjekovnih ratova.
Na vrhuncu razvoja Naours je mogao primiti oko 3.000 ljudi te je imao kapelu, staje, bunare i pekarnice.
Špilje su desetljećima bile zatvorene, a ponovno su otvorene u 19. stoljeću kao turistička atrakcija.
Danas posjetitelji mogu razgledati i stotine grafita koje su tijekom Prvog svjetskog rata ostavili saveznički vojnici.
| Foto: 123RF