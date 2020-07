Influencerica i mama Sandra: 'Pored svih obaveza i troje sinova, treniram 5 puta tjedno'

Sandra Radović ima 34 godine, mama je trojice sinova, svakodnevno se brine o kućanskim poslovima, a uz sve uspije pronaći vremena i za trening. Atraktivna Beograđanka otkrila nam je koliko je bitna organizacija

<p>Volim vidjeti lijepe i njegovane žene. I sama se smatram jednom od njih, priča nam <strong>Sandra Radović </strong>(34), influencerica, supruga nogometaša i majka troje sinova - Nikše, Mateja i Jakova. Mlada mama oduševila nas je svojim besprijekornim izgledom pa smo odlučili otkriti koju tajnu krije ova Beograđanka. </p><p>- Trening je moj ispušni ventil. Volim trenirati jer se bolje osjećam. Nakon treninga imam više energije i ispunjenija sam - govori Sandra koja trenira četiri do pet puta tjedno. Aktivna je bila i prije trudnoće, a šest mjeseci nakon poroda blizanaca vratila se treninzima. </p><p>- Prvog sina rodila sam u siječnju 2012., a blizance u svibnju 2013. Imala sam pauzu u treniranju nekih tri godine, no kad su mi blizanci imali šest mjeseci počela sam polako sa treninzima. Jednostavno su postali dio moje rutine i ne mogu bez njih - otkrila nam je Sandra koja se smatra strogom mamom. </p><p>- Mislim da sam dobar autoritet. Djeca me slušaju i od malena znaju što smiju, a što ne. I sada mi je mnogo lakše. Naša jutra izgledaju tako da se ja prva budim i onda budim ostatak ekipe, spremim im doručak, a ja uživam u prvoj kavi u danu. Nakon toga kreće spremanje za školu - govori nam Sandra koja pristupa kućanskim obavezama kao pravom poslu. </p><p>- Što se tiče poslova po kući, moj suprug kaže ponekad u šali da imam „bolest sređivanja”, a to sam prenijela i na dečke. Nemam pune ruke posla jer svatko zna koji je njegov zadatak u kući. Obožavam kuhati, kuham svaki dan. Obavezno je da pojedemo nešto na žlicu za ručak, dok za večeru spremamo svašta - i zdravo i ne zdravo - šali se Sandra. </p><p>Na njihovom meniju je obavezno voće i povrće, ne piju se gazirana pića, a grickalice poput čipsa i smokija su izbačeni. Iako, Sandra nam priznaje kako su njezin porok uvjerljivo slatkiši, no s obzirom na izgled ove 34-godišnje Beograđanke, čini nam se da ih konzumira jednom godišnje. </p><p>Veliku podršku daje joj suprug i bivši nogometaš <strong>Miroslav Radović</strong>, a svo troje sinova krenulo je njegovim putem tako da Sandra ima malu nogometnu momčad. Zbog supruga, Sandra je jedno vrijeme živjela u Poljskoj koju smatra drugim domom. </p><p>- Suprug je prošle godine u lipnju završio nogometnu karijeru i od tada živimo u Beogradu - otkrila nam je Sandra koja se u budućnosti planira posvetiti karijeri. </p><p>- Završavam Studij dizajna interijera. Do sad sam uvijek sve vagala - djeca ili biznis. Uvijek sam bila posvećena majka, no želim raditi na svojoj karijeri - govori Sandra koju na društvenim mrežama prati više od 30 tisuća ljudi. </p><p>- Radim ono što me čini sretnom i živim život punim plućima. To je moto koji me vodi i koji bi uvijek izdvojila - zaključuje. </p>