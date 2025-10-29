Influencerica u šoku: Usporedila cijenu Dior ruža u Hrvatskoj i Londonu, razlika je nevjerojatna

Influencerica Ena Morri svojom je posljednjom objavom na Instagramu izazvala pravu buru reakcija i pokrenula žustru raspravu o cijenama u Hrvatskoj. Njezina usporedba cijene luksuznog kozmetičkog proizvoda u jednoj domaćoj parfumeriji i onoj u Londonu ostavila je bez teksta njezine brojne pratitelje.

U videu, koji je u kratkom roku postao viralan, Ena snima svoje iskustvo tijekom kupovine u jednom trgovačkom centru u Hrvatskoj.

- Ogorčena sam koliko je Hrvatska skupa. Mislila sam da je London skup dok nisam došla ovamo - iskreno je poručila na početku videa. Njezina meta bila je popularni Diorov ruž za usne, a njegova cijena od 56,19 eura ju je potpuno šokirala. Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, Ena je zatim prikazala cijenu identičnog proizvoda na web stranici u Velikoj Britaniji, gdje on košta 35 funti, što je preračunato otprilike 41 euro.

- To je 15 eura jeftinije. Jeste li vi normalni? - zaključila je u šoku.

I sama je svjesna odjeka koji je izazvala, što je potvrdila i duhovitim opisom objave: "Usporedila sam cijene Diorovog ruža u Hrvatskoj i Londonu i završila u vijestima u Hrvatskoj."

Njezini pratitelji odmah su je podržali, a komentari su se samo nizali. Mnogi su se složili s njezinim zapažanjem, dijeleći vlastita iskustva.

- Donedavno sam ignorirala cijene. Ovo je čisto ludilo! - napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: 'A prosječna plaća je 1200 eura, do 1400 ako imate sreće.'