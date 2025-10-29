Obavijesti

GDJE JE GRANICA?

Influencerica u šoku: Usporedila cijenu Dior ruža u Hrvatskoj i Londonu, razlika je nevjerojatna

Ogorčena sam koliko je Hrvatska skupa. Mislila sam da je London skup dok nisam došla ovamo, iskreno je poručila Ena Morri koja je svojom objavom izazvala žustre reakcije

Influencerica Ena Morri svojom je posljednjom objavom na Instagramu izazvala pravu buru reakcija i pokrenula žustru raspravu o cijenama u Hrvatskoj. Njezina usporedba cijene luksuznog kozmetičkog proizvoda u jednoj domaćoj parfumeriji i onoj u Londonu ostavila je bez teksta njezine brojne pratitelje.

U videu, koji je u kratkom roku postao viralan, Ena snima svoje iskustvo tijekom kupovine u jednom trgovačkom centru u Hrvatskoj.

- Ogorčena sam koliko je Hrvatska skupa. Mislila sam da je London skup dok nisam došla ovamo - iskreno je poručila na početku videa. Njezina meta bila je popularni Diorov ruž za usne, a njegova cijena od 56,19 eura ju je potpuno šokirala. Kako bi potkrijepila svoje tvrdnje, Ena je zatim prikazala cijenu identičnog proizvoda na web stranici u Velikoj Britaniji, gdje on košta 35 funti, što je preračunato otprilike 41 euro.

- To je 15 eura jeftinije. Jeste li vi normalni? - zaključila je u šoku.

I sama je svjesna odjeka koji je izazvala, što je potvrdila i duhovitim opisom objave: "Usporedila sam cijene Diorovog ruža u Hrvatskoj i Londonu i završila u vijestima u Hrvatskoj."

Njezini pratitelji odmah su je podržali, a komentari su se samo nizali. Mnogi su se složili s njezinim zapažanjem, dijeleći vlastita iskustva.

- Donedavno sam ignorirala cijene. Ovo je čisto ludilo! - napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: 'A prosječna plaća je 1200 eura, do 1400 ako imate sreće.'

