Inicijativa Brave Together je besplatna online podrška u području mentalnog zdravlja

Globalna inicijativa Brave Together i ove godine nudi jedinstvenu platformu za pružanje sveobuhvatne i besplatne online podrške u području mentalnog zdravlja.

Kroz individualna i grupna savjetovanja, kao i različite edukativne materijale koji promiču očuvanje, unapređenje i zaštitu mentalnog zdravlja, inicijativa ima za cilj podići svijest o teškoćama sve većeg broja pojedinaca koji se bore s depresijom i anksioznošću.

Kriza, politička previranja, ekonomska neizvjesnost i nesigurnost, pogađaju sve segmente društva, i sustavno utječu na mentalno zdravlje građana svih dobnih skupina, a posebno mladih, uzrokujući različite poteškoće.

Stoga je Maybelline New York globalna inicijativa Brave Together nastala upravo s ciljem destigmatizacije anksioznosti i depresije te pružanja besplatne podrške cjelokupnoj zajednici. U Hrvatskoj se provodi u suradnji s udrugom Igra te počinje u listopadu, koji je poznat kao mjesec posvećen brizi o mentalnom zdravlju.

Svi zainteresirani mogu u formi obrasca putem službene internetske stranice Brave Together podijeliti svoje ime, prezime i kontakt kao i razlog javljanja. Nakon toga će ih u kratkom roku od svega 24 sata nazvati stručna osoba, odnosno volonter udruge Igra, koji će nakon obavljenog razgovora preporučiti oblik psihosocijalne podrške koji najbolje odgovara iznesenim teškoćama.

- Brave Together inicijativa je namijenjena svima koji se bore s anksioznim i depresivnim poteškoćama, a sretni smo što i ove godine uz sebe imamo snažnu i stručnu podršku članova i volontera udruge Igra. Maybelline New York prepoznaje potrebe zajednice u kojoj posluje, a one su sve više pod pritiskom suvremenih izazova, usmjerene prema zaštiti mentalnog zdravlja. Aktualnija nego ikad prije, tema važnosti brige o mentalnom zdravlju ponovno nas je potaknula da psihosocijalnu podršku približimo svima koji su u potrebi - poručila je Jelena Aleksić, koordinatorica projekta Brave together.

Ovisno o specifičnostima tegoba, preporuka psihosocijalne podrške može biti individualne sesije ili grupna podrška, koja se i prošle godine pokazala kao uspješna metoda. Kampanja je, između ostalog, usmjerena i prema senzibilizaciji javnosti o razlikama između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta te upućivanja građana kome se, gdje i kada obratiti za podršku i pomoć.

- U Udruzi čvrsto vjerujemo da je svaki pojedinac resurs pa je naša dugogodišnja misija senzibilizirati djecu, mlade, obitelji i sve građane o njihovim mogućnostima i potencijalu. Dobro znamo da nije uvijek lako potražiti potrebnu podršku pa smo sretni što i ove godine kroz suradnju s brendom Maybelline New York možemo sugrađane poticati na rast i brigu o vlastitom mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje podrazumijeva prihvaćanje vlastitih emocija i hrabro hvatanje u koštac sa svim teškoćama koristeći osobne resurse, vještine i sposobnosti. To za vrijeme trajanja ove inicijative želimo omogućiti svima koji se odvaže potražiti besplatnu online psihosocijalnu podršku - istaknula je Nikolina Vodanović, mag. psych., izvršna direktorica Udruge Igra.

Udruga Igra od 1999. sustavno radi na pružanju rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći te je usmjerena prema unapređenju kvalitete života djece, mladih, obitelji i društvene zajednice u cjelini.

Programi i aktivnosti neformalne edukacije, javne akcije i edukativni filmovi koje udruga Igra provodi, provjeren su način, ne samo za senzibilizaciju javnosti, već i sustavnu edukaciju stručnjaka s ciljem stvaranja uvjeta za ostvarivanje potencijala svakog pojedinca.

