Inovativan sastojak niacinamid regulira proizvodnju sebuma

Foto: Dreamstime

To je jedan od oblika vitamina B2 te je poznat po izuzetnoj sposobnosti smirivanja kože na niz načina te ujedno potiče zacjeljivanje. Odgovara svim tipovima kože, od masne do one vrlo suhe i dehidrirane

Niacinamid nije toliko popularan i značajan poput retinola, hijaluronske ili glikolne kiseline, no radi odličan posao te ga možemo uvrstiti u listu vrlo zahvalnih sastojaka. Ovaj sastojak s vremenom regulira razinu sebuma, što znači da smiruje masnu kožu te je čini ujednačenom. Osim toga, potiče obnovu kože i njezino posvjetljivanje, odnosno smanjenje tamnih mrlja. Ujedno jača barijeru kože i smanjuje njezinu dehidriranost. Niacinamid istovremeno daje podršku očuvanju vlage u koži, što znači da je jedan od heroja anti-age kozmetike te zvijezda na toj sceni. Sve to potiče zdraviju, elastičniju i uravnoteženiju kožu. Djeluje protuupalno, a stručnjaci predlažu ovaj sastojak i za osjetljivu kožu, što znači da će je dodatno ojačati i učiniti otpornijom. Uglavnom se niacinamid nalazi u serumima i dnevnim kremama, za sve tipove kože. Može se koristiti svaki dan, pošto je blag i namijenjen obnavljanju kože. Može se koristiti i u dvadesetima, kao preventiva i podrška očuvanju kvalitete kože.