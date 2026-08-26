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Inovativno rješenje za gradske stambene probleme: Uredski prostori sada postaju stanovi

Piše Ana Vukašinović,
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Inovativno rješenje za gradske stambene probleme: Uredski prostori sada postaju stanovi
Foto: 3D KARINI STUDIO
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Gradovi poput Amsterdama i Londona već su implementirali uspješne projekte prenamjene poslovnih zgrada, a Hrvatska bi mogla slijediti njihov primjer kako bi zadovoljila rastuće potrebe za stanovanjem

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Dok cijene nekretnina u Hrvatskoj nastavljaju rasti, a pronalazak kvalitetnog stana postaje sve veći izazov, u mnogim europskim gradovima sve se više govori o jednom zanimljivom rješenju, odnosno o prenamjeni postojećih uredskih prostora u stanove. Nakon pandemije i promjena u načinu rada, dio poslovnih zgrada ostao je djelomično neiskorišten, a to je otvorilo pitanje mogu li upravo ti prostori dobiti novu svrhu.

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