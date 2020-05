Inspirativne poruke za Majčin dan: Osjećat će se ponosno...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Super mama ostavu za igračke preuredila u mini kafić za kćer

Postoji milijun stvari koje možete reći svojoj majci. Ona je brižna, pametna, duhovita, odana, puna ljubavi i još više od toga svega. Odabrali ste sjajnu čestitku za Majčin dan, bez obzira jeste li je kupili ili izradili sami, pa je vrijeme da odaberete i savršene riječi koje pristaju uz ovu prigodu i opisuju kako se osjećate, piše Goodhousekeeping.

No ako se borite da pronađete riječi koje će najbolje opisati vaše osjećaje, možete krenuti s ovim jednostavnim, a opet inspirativnim mislima. Prilagodite fraze ženama koje slavite i potražite nešto što će one cijeniti, bez obzira je li riječ o duhovitoj frazi koja će ih nasmijati ili nečemu slatkom i toplom što govori jezikom ljubavi.

Vodič koji donosimo u nastavku shvatite kao početnu točku, a zatim u nju uklopite svoja osobna iskustva, uspomene i osjećaje kako biste stvorili jedinstvenu poruku koja najbolje pristaje ženi kojoj se obraćate. Nemojte stati samo na tome, nego kupite i buket cvijeća koji se slaže s vašom porukom.

Foto: Hakase_

Zahvalnost

Od svih majki na svijetu, drago mi je da si baš ti moja mama.

Hvala ti što si svakog dana tu za mene što goda da mi treba.

Sad kad sam starija, ne osjećam samo zahvalnost nego i divljenje prema tebi. Nadam se da ću jednog dana biti odlična majka kao i ti.

Hvala ti što si me podizala u vrijeme dok se moje neugodne fotografije još nisu mogle objavljivati na društvenim mrežama.

Pohvala

Ponosan sam što sam ti sin.

Mama, ti si ljepilo koje ovu obitelj drži na okupu.

Ti si našu kuću pretvorila u najsretnije mjesto na svijetu. Hvala ti.

Sretan Majčin dan mojoj najboljoj učiteljici, najboljoj prijateljici i najjeftinijoj terapeutkinji.

Mudrost

Naučila si me da je važno živjeti u trenutku i ništa ne uzimati zdravo za gotovo.

Mama, sad kužim sve.

Bilo mi je teško prihvatiti to da ne mogu napraviti sve, ali ti si me naučila d au redu zatražiti pomoć i osloniti se na druge. Zbog te je lekcije moj život danas puno bolji.

Ispada da si bila u pravu oko svega. Doslovno, svega.

Foto: Thinkstock

Zabava

Mama, ti si mi među najdražim roditeljima.

Hvala što si me trpjela, znam da voliš izazove.

Volim te više nego (umetni ime brata ili sestre)!

Čestitam, napravila si sjajan posao odgajajući me da budem predivan!

Citati

"Život ne dolazi s priručnikom, nego s majkom" - nepoznati autor.

"Sve što jesam, dugujem svojoj majci" - George Washington.

"Ako znam što je ljubav, to je zbog tebe" -Hermann Hesse.

"Mame su kao gumbi - sve drže na mjestu" - nepoznati autor.

