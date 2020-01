Irski otok nudi besplatan život za 2 ljudi - koji bi vodili kafić

Turistički centar otoka Great Blasket, koji je od obale Irske udaljen nekoliko kilometara, objavio je na Twitteru da traži dvoje ljudi koji će na tom otoku iznajmljivati sobe i voditi kafić šest mjeseci, od travnja do listopada.

Plaća nije precizirana, iako se naglašava da će im otočke vlasti osigurati smještaj. Otok nema struju i internet, a ima i "ograničenu" količinu pitke vode.

Foto: Dreamstime

Za sada tamošnje vlasti nisu otkrile koliko se ljudi prijavio u ovih nekoliko dana na oglas, no činjenica da interes za život van grada i bez interneta raste, pa je vjerojatnost time veća da će se javiti upravo dvoje ljudi spremni pola godine na robinzonski život. Mnogi mladi spremni su živjeti i u šatorima i ostalim "nekonfornim" zdanjima u potrazi za mirom kakav zaisigurno može pružiti ovaj rijetko nastanjen otok.

"Neophodno nam je popuniti ovo jedinstveno radno mjesto - tražimo osobu za dugoročno upravljanje otočkim smještajem i kafićem. Par ili dva prijatelja. Od 1. travnja 2020. do listopad 2020. Osigurani smještaj i hrana", glasi tvit.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH