Iskorišteni kondom na tajicama i taxi aplikacija otkrili prevaru

Kad otkriju prevaru partnera, mnogima ce to slomiti srce, no ima i onih koji to dožive kao pravi blagoslov. Nekoliko žena odvažilo se progovoriti o tom iskustvu, zanimljivo je vidjeti da su sve one nakon varalice pronašle kvalitetne partnere.

Kondom pokazao njegovo pravo lice

Još uvijek studentica, Biba Tanya (37), kaže kako je rastezanje na jogi pomoglo da otkrije što radi njen bivši. Biba je porijeklom iz Clitheroea u Engleskoj i sad je udana za 59-godišnjeg inženjera Kevina. Veza s bivšim pukla je kad se, dok je vježbala na podu njegovog stana, za njene tajice zalijepio kondom.

- Uvijek sam mislila da ću prevaranta prepoznati miljama daleko, no prevarila sam se. Bio je to čovjek koje sam upoznala osam mjeseci ranije u teretani i nakon šest mjeseci jedno drugom smo dali ključeve od stanova. Bila je to ozbiljna veza i razgovarali smo o tome da ostanemo zajedno, no jedne subote nakon treninga otišla sam do njegovog stana malo pospremiti i pripremiti večeru, priča Biba.

Prije nego što je počela, odlučila je odraditi nekoliko vježbi istezanja na podu pokraj njegovog kauča.

Foto: 123RF

- Došao je kući baš kad sam završila i krenula sam za njim u kuhinju. Razgovarali smo kao i obično, no osjećala sam neku kvrgu na svojim hlačicama za jogu, kao da se nešto zakačilo za njih. Provjerila sam u zrcalu o čemu je riječ i ostala šokirana: za guzicu mi se zalijepio iskorišteni kondom - napisla je.

Dečko ju je samo promatrao dok ga je skidala s tajica i držala ga s gađenjem s dva prsta u zraku, pokušavajući shvatiti što je to pronašla.

- Bio je crven u licu i odmah je počeo trkeljati o tome da sam ga vjerojatno 'donijela' u kuću, dok sam ga ja užasnuto gledala. Naime, nas dvoje nismo koristili kondome, jer sam koristila pilule i obavili smo testiranje na spolno prenosive bolesti - kaže Biba. Dodaje kako je samo istaknula tih nekoliko činjenica, kad joj je priznao da je kondom njegov.

- Sjećam se osjećaja gnušanja, kaže razočarana žena. Zgrabila je njegov mobitel i pronašla broj koji ne prepoznaje, koji se tri puta ponavljao u grupi posljednjih biranih brojeva. Odjurila je u kupaonicu da se smiri, a onda je na ručniku pronašla tragove ruža koji definitivno nisu bili njeni.

- Osjećala sam se prljavo i prevareno. Zatražila sam time-out u vezi, no ubrzo sam shvatila da sam imala sreću jer su mi te tajice za jogu pomogle da ga vidim u pravom svjetlu i krenem dalje, kako bih upoznala čovjeka koji mi je danas suprug - zaključila je Biba.

Dok je čekala vruću juhu, stigla poruka od ljubavnice

Foto: 123RF

Frizerka Demi-Louise Bailey (22) iz Basildona u Essexu, otkrila je da je njezin zaručnik vara dok ga je njegovala tijekom gripe u njezinoj kući. Dok je bila u ljekarni i kupovala mu lijek, dobila je fotografiju svog muškarca, golog medu plahtama, i shvatila da nešto ne štima.

- Mislila sam da sam upoznala čovjeka iz snova. Upoznali smo se preko aplikacije za upoznavanje 2017. godine. Odmah smo kliknuli i prijatelji su nas ubrzo zvali savršenim parom. Nakon šest mjeseci on je predložio, a ja sam uskoro i planirala naše bajkovito vjenčanje, priča Demi-Louise. Nikad ne bi pomislila da je varalica. No, u listopadu je zaradio gripu, i kao i svi muškarci kad su bolesni, zaključio da umire.

- Svakog jutra bih mu promijenila posteljinu, brinula da ima voća, lijekove, daljinski upravljač za TV blizu sebe, te sok i sve ono što može pomoći da se brže oporavi, priča djevojka. Kako je ona 'putujuća frizerka' tako da svatko ima pristup njenom broju putem on-line oglasa, kad joj je stigla poruka da je naručio juhu od piletine i kukuruza iz omiljenog kineskog restorana, otkazala je mušteriju i otišla po narudžbu svog partnera.

- Čekajući juhu, dobila sam poruku s broja koji nisam poznavala. Otvorila sam poruku i to je bio najveći šok koji sam doživjela u životu. Bila je to njegova fotografija. Ležao je gol između plahti koje sam jutros svježe postavila na krevet kako bi se bolje osjećao, priča Demi-Louise. Bio je gol i smiješio se, sa svom svojom raskoši koja je bila u prvom planu. Demi-Louise je na trenutak pomislila da se netko s njom šali, no onda ju je oblio hladan znoj.

- Poslala sam poruku na taj broj pitajući tko šalje poruku. Odgovorila mi je djevojka, napisavši jednostavno da se dva mjeseca viđa s mojim zaručnikom i da su zaljubljeni. Rekla je da je mislila da bih voljela vidjeti kako se oporavio, priča frizerka. Vecina bi žena plakala, no ne i ona. Umjesto toga, zamolila je kuhara da u juhu doda dvostruku dozu cilija i odnijela ju kući.

- Tada sam vruću juhu prolila u krilo svog takozvanog zaručnika. Samo je zaurlao, uhvatio se za goruće prepone i odjurio u kupaonicu. Rekla sam samo: mislim da možeš pokupiti svoju gripu i svog malog i otići, kaže Demi-Louise. Pokušao je glumiti, no prestao je kad mu je pokazala fotografiju.

- Sada imam savršenog dečka i vjerujem da se stvari događaju s razlogom, zaključuje Demi-Louise.

Rekao je da je kod mame, ali taksi aplikacija ne laže

Foto: Google Maps/Derry

Jessica Doherty (22) otkrila je da ju je dečko vara na taksi aplikaciji, a i po psećim dlakama. Mlada žena koja živi u Derryju, u Sjevernoj Irskoj, kaže da je njeni prijatelji nazivaju detektivkom, odnosno 'inspektoricom Doherty', zahvaljujući tome kako je otkrila prevaru.

- Prije dvije godine izlazila sam s 20-godišnjim momkom kojeg sam upoznala preko prijatelja. Bio je pravi mamin sin, a kad nije bio kod mame, živio je kod mene. No, kad god bi mu mama poslala poruku, odjurio bi k njoj, zamolivši me da mu rezerviram taksi preko taxi aplikacije na mom mobitelu, priča Jessica. Jedne večeri nakon što mu je telefon desetak puta dao znak da je stigla poruka, oglasivši se onime što je Jessica zvala 'mamin zvižduk', opet je zamolio da mu rezerviram taksi. Bilo je 21:30, pa ništa nije pitala nego je naručila vozilo.

- Nije mi poslao poruku da je stigao kući, pa sam išla provjeriti na taksi aplikaciji da vidim je li sve ok. No, onda sam ugledala adresu na koju ga je taksi odveo, to nije bila kuca njegove mame, priča Jessica. E, tad je inspektorica u njoj krenula u akciju. Na Google Mapsu je provjerila adresu i kad je na ekranu vidjela fotografiju mjesta, odmah je znala da je to kuca djevojke iz njihovog prijateljskog kruga koja ga je mjesecima pokušavala osvojiti.

- Znala sam da me vara. Bilo je kao da me netko snažno udario u želudac, no odlučila sam odigrati cool. Kad je ujutro došao na nedjeljni doručak, njegov je kaput bio prekriven bijelim psećim dlakama. Njegova mama nema psa, a znala sam da djevojka koju je posjetio ima, jer sam ga vidjela na fotografijama na Instagramu. Samo sam mu nježno očistila dlake s ramena i pitala ga otkud dolazi, priča Jessica. Probao je blefirati, no onda sam jednostavno pokazala sliku njene kuće na aplikaciji Street View i pokazala mu fotografiju 'prijateljice' i njenog psa.

- Pokušao se opravdati kazavši da sam smiješna, no ja sam mu već spakirala torbe, kaže Jessica. Dodaje kako muškarci, izgleda, misle da žene nemaju mozga i da nikad ništa ne provjeravaju. Danas ju, kaže, prijatelji često zovu kad sumnjaju u svoje partnere i do sada je 'uhapsila' već petoricu varalica, prenosi The Sun.